Afrique: Handball / Championnat d'Afrique U20 - Madagascar chute d'entrée face à l'Angola

7 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Pour son premier rendez-vous continental au championnat d'Afrique de handball pour la catégorie U20 garçons, Madagascar n'a pas réussi à rivaliser avec l'Angola et s'incline sur le score de 17-49 au coup de sifflet final.

Les jeunes Malgaches ont été dominés dans tous les secteurs et ont rapidement accusé un retard important. À la pause, le tableau d'affichage indiquait déjà 25-8 en faveur des Angolais, avant une seconde période tout aussi difficile pour le clan malgache.

Cette lourde défaite place Madagascar au dernier rang du groupe B, derrière l'Angola, le Nigeria et l'Algérie. Avec aucun point et une différence de buts de -32, la sélection malgache devra rapidement réagir pour éviter de compromettre ses chances dans cette phase de groupes.

Mais le défi était certes de taille. Madagascar partage sa poule avec trois nations habituées aux joutes africaines : l'Angola, l'Algérie et le Nigeria. La compétition réunit seize sélections à Abidjan et les deux premiers de chaque groupe accéderont aux quarts de finale. La réaction est donc attendue dès la prochaine sortie. Madagascar affrontera l'Algérie ce dimanche 6 septembre, avec l'obligation de montrer un tout autre visage.

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Pour les jeunes Akio, l'objectif sera désormais de tirer les enseignements de cette entrée en matière difficile, de retrouver de la confiance et surtout de réduire les erreurs qui ont permis à l'Angola de s'envoler au score.

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