Madagascar: Musique - Lego souffrant

Hospitalisé depuis vendredi à Befelatanana après une forte hausse de sa tension artérielle, l'artiste Lego a été victime d'un accident vasculaire cérébral.

Le chanteur et accordéoniste Hasivelo Roméo Andriamandresy, connu sous le nom de scène de Lego, a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC), selon les informations communiquées par son épouse, Voany. L'artiste est hospitalisé depuis vendredi à l'hôpital de Befelatanana, où il a été admis en urgence après une forte hausse de sa tension artérielle.

Selon son épouse, l'AVC a entraîné une paralysie du côté droit de son corps. Ses proches restent à son chevet et appellent le public à avoir une pensée pour lui durant cette épreuve.

Né en 1973 à Antsiranana, Lego est une figure bien connue de la musique malgache et un virtuose de l'accordéon diatonique. Issu d'une famille d'artistes, il découvre très tôt cet instrument et apprend à en jouer en autodidacte.

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Après ses débuts professionnels à Antananarivo comme danseur et musicien, notamment au sein de la formation de Rossy, il fonde son propre groupe à la fin des années 1980. Il développe alors un style mêlant notamment salegy et bahoejy et contribue à faire évoluer les rythmes traditionnels du Nord de Madagascar.

Sa popularité s'affirme à partir de la fin des années 1990, avec des albums comme « Dadilahy » en 1999, « Madagascar » en 2001 et « Jobyhely » en 2003. À travers ses chansons, Lego évoque le quotidien, les valeurs culturelles et les réalités sociales malgaches.

Reconnu pour son énergie sur scène et sa maîtrise de l'accordéon, l'artiste s'est également produit à l'international, contribuant à faire connaître les rythmes du Nord de Madagascar au-delà des frontières.

Hospitalisé à Befelatanana, Lego reste sous surveillance médicale. Ses proches et son public espèrent une évolution favorable de son état de santé.