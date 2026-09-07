Madagascar: Exposition - « F'iray sa kina ? » questionne les réalités de la société

À travers une dizaine d'oeuvres, l'artiste malgache Echo interroge les fragilités, les contradictions et les luttes qui traversent la société malgache.

Et si l'art pouvait amener à regarder autrement les réalités de la société malgache ? Avec « F'iray sa kina ? », sa nouvelle exposition inaugurée jeudi soir à La Teinturerie, à Ampasanimalo, l'artiste graffeur et plasticien malgache Echo, de son vrai nom Razafine, invite le public à réfléchir aux dimensions sociales, politiques et psychologiques de la vie collective.

À travers une dizaine d'oeuvres, l'artiste aborde notamment la vulnérabilité de la population, les inégalités entre les classes sociales, la soumission dans le monde professionnel et leurs répercussions psychologiques. Ses créations mettent également en scène les luttes intérieures, la quête de vérité et les questionnements liés aux choix qui façonnent la société.

Autodidacte, Echo découvre le graffiti en 2011. Au fil de son parcours, il développe un langage visuel mêlant les codes du street art à la calligraphie, aux mandalas et à une riche symbolique. Il recourt notamment au collage, au pochoir, à la peinture aérosol et à différentes techniques mixtes pour créer des oeuvres où l'expression urbaine se conjugue à l'introspection.

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Présentée comme une invitation à questionner les réalités qui entourent chacun, « F'iray sa kina ? » est accessible au public à La Teinturerie, à Ampasanimalo, jusqu'au 6 octobre.