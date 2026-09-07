Madagascar: Soamanandrariny - Un incendie ravage une scierie

7 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un incendie géant s'est déclaré le vendredi 4 septembre à Soamanandrariny, secteur III, au sein d'une scierie située en face du Collège d'enseignement général (CEG). Le sinistre, survenu vers 00h30, a entièrement ravagé l'atelier de transformation du bois ainsi que les habitations voisines. Deux véhicules ont également été dévorés par les flammes. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus avec quatre fourgons d'incendie, épaulés par les habitants du quartier et les forces de l'ordre dirigées par le chef de poste local. Après plus de deux heures d'efforts, le feu a pu être maîtrisé aux alentours de 2h30 du matin.

Dans un communiqué, les secours ont indiqué que cette intervention faisait partie d'une série de sinistres enregistrés le même jour dans la capitale : treize maisons incendiées à Andranomanalina, une voiture détruite à Ambondrona et la scierie de Soamanandrariny, particulièrement difficile à éteindre à cause de la quantité de bois hautement inflammable. Les gendarmes poursuivent leurs investigations pour déterminer l'origine exacte de l'incendie.

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