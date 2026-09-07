Congo-Kinshasa: Riposte contre Ebola - L'appel de Louis Watum mobilise 1 million USD des sociétés minières à capitaux chinois

L'appel à la solidarité lancé par le Ministre des Mines, Son Excellence Monsieur Louis Watum Kabamba, commence à produire des résultats concrets. Pour soutenir les efforts du Gouvernement de la République démocratique du Congo dans la riposte contre la maladie à virus Ebola, l'Union des sociétés minières à capitaux chinois en RDC (USMCC) a mobilisé une contribution d'un million de dollars américains. La remise officielle de cette contribution s'est déroulée ce samedi 05 Septembre 2026 au Cabinet du Ministre des Mines, en présence de Son Excellence Monsieur Zhao Bin, Ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC, ainsi que de plusieurs représentants des entreprises minières à capitaux chinois.

Un engagement concret du secteur minier

A travers cette contribution, les sociétés minières à capitaux chinois réaffirment leur volonté d'accompagner les efforts nationaux face à cette urgence sanitaire. Ce geste vient ainsi renforcer les moyens mobilisés pour soutenir la riposte et contribuer à la protection des communautés affectées.

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Au nom du Gouvernement de la République démocratique du Congo, le Ministre Louis Watum Kabamba a salué cette marque de solidarité et d'engagement, soulignant l'importance de la mobilisation de l'ensemble des acteurs du secteur minier face aux défis qui touchent les communautés.

Cette initiative s'inscrit dans la vision du Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la protection des populations et la solidarité nationale au coeur de l'action publique.

La Chine réaffirme son soutien

Prenant la parole lors de la cérémonie, l'Ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC, M. Zhao Bin, a souligné que cette contribution traduit l'engagement des sociétés minières chinoises à accompagner les initiatives nationales de solidarité et à renforcer leur responsabilité sociétale au bénéfice des communautés congolaises.

Pour le secteur minier, cette mobilisation illustre également le rôle que peuvent jouer les entreprises opérant en RDC dans l'accompagnement des efforts du Gouvernement et dans le soutien aux populations en période de crise.

L'appel du Ministre porte ses fruits

Pour rappel, le 19 août 2026, le Ministre des Mines avait lancé un appel à l'ensemble des partenaires du secteur minier afin qu'ils se mobilisent, selon leurs capacités, en faveur des efforts de riposte sanitaire contre Ebola.

La contribution d'un million de dollars américains de l'USMCC constitue ainsi une première réponse forte à cet appel et traduit la volonté de voir la solidarité du secteur minier se transformer en actions concrètes au service des communautés.

Face à Ebola, le secteur minier se mobilise : un million de dollars pour renforcer la riposte et soutenir les communautés affectées.