Cote d'Ivoire: À Yamoussoukro, Zoro Ballo mobilise les PME autour de l'intégrité financière

La 3e cohorte du Programme d'accompagnement à l'intégrité financière des PME (PAIF-PME Propre) a démarré, à l'Académie de la Bonne Gouvernance et du Leadership Anti-Corruption (ABG-LAC).

Environ 200 dirigeants et référents de PME prennent part à cette session de deux jours.

La lutte contre la corruption passe aussi par le secteur privé. À Yamoussoukro, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (Habg) entend en faire une réalité. Son président, Zoro Epiphane Ballo, a présidé, lundi 7 septembre 2026, la cérémonie d'ouverture de la troisième cohorte du Programme d'accompagnement à l'intégrité financière des PME (PAIF-PME Propre).

Organisée au sein même de l'ABG-LAC, cette session réunit près de 200 dirigeants et référents de petites et moyennes entreprises (PME) du District de Yamoussoukro et des localités environnantes.

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Durant deux jours, les participants sont appelés à renforcer leurs connaissances et pratiques en matière d'intégrité financière et de prévention de la corruption.

Un engagement au plus haut niveau

La présence du président de la Habg à cette cérémonie n'est pas passée inaperçue. Plusieurs intervenants ont salué son implication personnelle dans la mise en oeuvre du programme.

Le coordonnateur de l'Abg-Lac, Coulibaly Tiorna N'Golodin, a notamment rendu hommage à la « vision et au leadership » de Zoro Epiphane Ballo. Selon lui, cette dynamique favorise l'implication des acteurs nationaux, particulièrement ceux du secteur privé, dans la prévention de la corruption.

Même appréciation du côté du Mouvement des Pme. Sa présidente, Patricia Zoundi Yao, a souligné que la Habg ne constitue pas « un simple partenaire institutionnel », mais bien « l'acteur pédagogique à part entière » du programme. Elle a rappelé son implication directe dans les formations depuis le lancement du PAIF-PME Propre.

Un objectif déjà largement engagé

La responsable a également fait le point sur l'engagement pris le 6 mai 2026 devant le président de la Habg : former 500 PME et dirigeants en six mois, au lieu d'un an.

À ce jour, 535 acteurs économiques ont déjà été mobilisés à Abidjan, dont 250 dirigeants et 285 référents formés. Soit environ 60 % de l'objectif national, selon les données communiquées lors de la cérémonie.

« Vos instructions ont été rigoureusement suivies », a assuré Patricia Zoundi Yao, promettant que l'objectif fixé sera non seulement atteint, mais dépassé.

À travers cette initiative, la Habg entend ainsi faire de l'intégrité un véritable levier de performance et de confiance pour les Pme ivoiriennes, tout en renforçant leur contribution à la promotion d'une gouvernance plus responsable.