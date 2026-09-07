Cote d'Ivoire: QNMotors.ci, une plateforme spécialisée, voit le jour au pays

Une solution simple et innovante pour la revente des voitures neuves achetées chez le concessionnaire vient d'être mise en place par un entrepreneur et coutier automobile ivoirien.

Acquérir une voiture neuve chez le concessionnaire demande généralement un gros investissement. Mais, comment la revendre après sans trop de difficultés et sans noyer sa valeur au milieu des véhicules d'occasion importés ? Ce défi vient de trouver une réponse concrète avec QNMotors.ci. Cette solution simple et innovante est proposée par Aka Boka, entrepreneur et courtier automobile.

La plateforme se spécialise exclusivement dans la revente de véhicules initialement achetés neufs auprès des concessionnaires agréés en Côte d'Ivoire. D'un côté, elle simplifie la vie des propriétaires qui souhaitent revendre leur bien ; de l'autre, elle permet aux acheteurs aux budgets plus serrés d'acquérir une voiture d'occasion d'origine concessionnaire à moindre coût par rapport au neuf.

Afin d'offrir une expérience de confiance sur QNMotors.ci, chaque véhicule est inspecté par des experts et les documents sont vérifiés avant sa mise en ligne, précise Aka Boka.

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QNMotors.ci se veut simple d'utilisation et ne nécessite aucune inscription préalable pour revendre sa voiture ou consulter les annonces. La plateforme est accessible depuis smartphone, tablette et ordinateur.