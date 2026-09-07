Cote d'Ivoire: « Pecles 2027-2030 » - Le loisir éducatif veut conquérir l'école ivoirienne

Présenté aux chefs d'établissement le 4 septembre au Fonds de développement touristique (Fdt), le Programme éducatif pour la culture du loisir dans l'environnement scolaire ambitionne de passer de 100 à 1 500 Clubs Touristiques et de Loisirs et de toucher plus d'un million d'élèves à l'horizon 2030.

Faire du loisir un véritable outil d'éducation, de découverte et d'épanouissement. C'est l'ambition affichée par le Programme éducatif pour la culture du loisir dans l'environnement scolaire (Pecles) pour la période 2027-2030.

Le projet a été présenté, le 4 septembre 2026, au siège du Fonds de Développement Touristique (Fdt), à l'occasion d'un déjeuner de travail réunissant des chefs d'établissement, des acteurs du secteur et des responsables institutionnels.

La rencontre s'est tenue en présence du président du Fdt, Dr Marcel N'Guettia, et de la directrice générale des Loisirs, Isabelle Anoh, sous la conduite du directeur des Parcs de loisirs, d'attraction et des jeux numériques (Dplajen), Mamadou Keïta.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les échanges ont notamment réuni des représentants du Réseau du Tourisme, des Loisirs et de la Culture (Rtloc) et du Groupement national des cadres des Mutuelles pour l'Éducation et le Développement en milieu rural (GcmedmirR).

Changer d'échelle

Cette présentation intervient dans le prolongement de la cérémonie nationale organisée le 5 août 2026 à l'École nationale d'administration (ENA), sous le parrainage du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana.

Validé depuis 2023, le Pecles part d'une conviction : l'école constitue un cadre privilégié pour développer le loisir éducatif et permettre aux enfants de mieux connaître leur environnement, leur patrimoine et leur pays.

Au coeur du dispositif figurent les Clubs Touristiques et de Loisirs (Ctl), implantés dans les collèges et lycées. De 100 Ctl regroupant 54 214 élèves en 2026, le programme vise 500 clubs et plus de 272 000 élèves dès 2027-2028.

L'objectif final est de parvenir à 1 500 CTL et plus d'un million d'élèves concernés à l'horizon 2030.

Du patrimoine à l'intelligence artificielle

Le PECLES entend également diversifier les expériences proposées aux élèves. Classes Découverte, Colonie d'État, visites institutionnelles, loisirs numériques et scientifiques, intelligence artificielle, programme Vacances & Détente ou encore plateforme nationale Pecles-Ctl figurent parmi les initiatives annoncées.

La Dictée nationale des Ctl, qui doit déboucher sur une « Dictée géante en Côte d'Ivoire », associera langue française, culture, patrimoine, tourisme et citoyenneté. De son côté, « Contes en Farandole » invitera les élèves à collecter les récits et patrimoines de leurs territoires, avec la perspective de constituer une bibliothèque numérique nationale et d'organiser un festival.

Les Conseils municipaux et régionaux des élèves citoyens (Cmec et Crec) contribueront, quant à eux, à l'apprentissage de la citoyenneté.

Le numérique et l'intelligence artificielle ouvriront d'autres perspectives, notamment à travers les jeux éducatifs, les carnets numériques de voyage et la découverte des métiers technologiques.

Un enjeu d'égalité des chances

Pour atteindre ces objectifs, le programme prévoit une mobilisation institutionnelle accrue, avec notamment un comité national de pilotage, un budget pluriannuel 2027-2030 et une table ronde réunissant les différents acteurs.

Une attention particulière sera accordée aux filles, aux jeunes ruraux, aux établissements éloignés et aux enfants disposant de possibilités limitées de mobilité.

À terme, le Pecles ambitionne ainsi de faire du loisir éducatif bien plus qu'une activité récréative : un levier d'éducation, de culture, de citoyenneté, de mobilité, d'égalité des chances et de cohésion nationale.