Cote d'Ivoire: Journée de l'Espoir - 600 enfants équipés pour la rentrée scolaire

7 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Dramous Yeti

Soutenir les enfants issus des orphelinats et des milieux défavorisés à l'occasion de la rentrée scolaire. C'est l'objectif de la Journée de l'Espoir, dont la deuxième édition s'est tenue le samedi 5 septembre 2026, dans le quartier d'Azito-Sicogi.

Initiée par l'Ong Espoir Pour Tous Impact, présidée par le pasteur Roland Sombo, l'opération a permis d'offrir à 600 enfants (du primaire à la terminale) des kits scolaires. L'opération a également ciblé une quarantaine de veuves, qui ont reçu des kits alimentaires.

Les bénéficiaires ont été sélectionnés dans des orphelinats et dans les milieux défavorisés de plusieurs communes d'Abidjan, dont Yopougon, Abobo, Anyama, Koumassi et Marcory.

Le message porté aux enfants par l'initiateur était clair d: être issu d'un milieu défavorisé n'est pas une barrière à la réussite sociale. « Ces kits sont le coup de pouce afin qu'ils aillent de l'avant et croient en eux », a-t-il lancé, avant de poursuivre : « Nous croyons que derrière chaque enfant se cache une destinée. Abandonner des orphelins à leur propre sort, c'est préparer le terrain pour la violence, la criminalité et les vices de demain si personne ne leur vient en aide. »

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Ce fut un moment de charité et de partage, mais aussi d'ambiance, grâce à la prestation du chantre Richard Krémé.

Il faut noter que, dans le cadre de ce programme caritatif, l'Ong s'était rendue quelques semaines plus tôt à l'intérieur du pays, notamment dans les localités de Zorahio et de Bouaké, afin d'apporter le sourire à plusieurs dizaines de bénéficiaires.

Pour l'avenir, le président de l'Ong entend intensifier ces opérations et toucher beaucoup plus de bénéficiaires dans les zones reculées et défavorisées de l'intérieur du pays.

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