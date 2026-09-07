Cote d'Ivoire: Tournoi inter cabinets des experts-comptables - Bridge Audit et Advisory décroche le trophée

Bridge Audit et Advisory a inscrit, pour la première fois, son nom au palmarès du Tournoi de football inter-cabinets (Tfic) des experts-comptables de Côte d'Ivoire. Le cabinet s'est imposé face à la Société d'expertise comptable et de conseils (Secc), au terme d'une finale à suspense, le samedi 5 septembre 2026, à Angré-Djorobité, dans la commune de Cocody.

Le suspense aura duré jusqu'au bout. Opposé au Secc, double champion de la compétition, Bridge Audit et Advisory a dû puiser dans ses dernières ressources pour faire la différence. Après un score de parité (2-2) au terme du temps réglementaire, les deux équipes ont dû recourir aux prolongations pour se départager. Plus entreprenant dans cette phase décisive, Bridge Audit et Advisory a finalement pris le dessus sur son adversaire, s'imposant sur le score de 4 buts à 3.

Une victoire qui permet au cabinet de rejoindre le cercle des formations ayant remporté le Tfic. Organisée du 15 août au 5 septembre 2026, cette 5e édition a réuni 11 cabinets autour du football, mais également des valeurs de fair-play, de cohésion, de solidarité et de confraternité. Désormais bien installée dans l'agenda de l'Ordre des experts-comptables de Côte d'Ivoire (Oecci), la compétition figure depuis deux ans au calendrier officiel de la Fédération.

Pour Pascale Guéi-Écaré, présidente de l'Ordre des experts-comptables de Côte d'Ivoire, le Tfic ne se résume pas à une compétition sportive. « Le tournoi est organisé pour entretenir la confraternité entre les différents membres de notre profession et les acteurs de notre métier, qu'il s'agisse des associés, des experts-comptables ou des collaborateurs. Il nous permettra de mieux nous connaître afin de développer des relations amicales et confraternelles », a-t-elle expliqué.

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La cérémonie d'apothéose a enregistré la présence de plusieurs personnalités et représentants d'institutions. Représentant le président de la Fédération internationale de Maracana et Disciplines associées, Bleu Charlemagne, le doyen Jean-Baptiste Kipré a salué la qualité de l'organisation et l'intérêt d'une telle initiative pour la promotion et le développement du Maracana en Côte d'Ivoire.

Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant était également représenté par Gotti Michel. Celui-ci a encouragé les organisateurs à poursuivre et à pérenniser le tournoi, saluant une initiative qui rassemble les acteurs autour des valeurs de solidarité, de partage et de vivre-ensemble. Le match de classement pour la troisième place a opposé le champion sortant, Bakertily et Moihe, à Uniconseil. Cette dernière formation a ouvert le score par l'intermédiaire de Yao Emmanuel. Mais Bakertily et Moihe a réagi en seconde période.

Erwan a d'abord égalisé avant de signer un doublé qui a permis à son équipe de renverser la situation et de s'imposer 2 buts à 1. Le champion sortant conserve ainsi une place sur le podium. Son capitaine, Zoumana Sanogo, s'est réjoui du parcours de son équipe. « Le sentiment est celui de la satisfaction. Le bilan est positif », a-t-il confié.

Sur le plan individuel, Léon Droh du Secc s'est illustré en terminant meilleur buteur de cette 5e édition avec sept réalisations.

L'Ordre clôture la fête par un match de gala

La journée de clôture s'est achevée par un match de gala entre l'équipe de l'Ordre des experts-comptables de Côte d'Ivoire et les membres du comité d'organisation du Tfic. La sélection de l'Ordre s'est imposée 3 buts à 0, dans une ambiance conviviale.

Avec ce succès face au Secc, Bridge Audit et Advisory conclut de belle manière cette 5e édition du Tfic. Au-delà de l'enjeu sportif, le tournoi confirme sa vocation de rendez-vous fédérateur pour les professionnels de l'expertise comptable et contribue au renforcement des liens de confraternité au sein de la profession.