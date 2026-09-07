Cote d'Ivoire: Festival national de cuisine 2026 - Le Bas-Sassandra a ses représentants pour la finale

La présélection régionale de l'édition 2026 du Festival de la cuisine ivoirienne (Fci) s'est déroulée le 2 septembre 2026 dans un complexe balnéaire de San Pedro, autour du thème : « Cuisine ivoirienne : patrimoine culturel et levier d'attractivité touristique ».

La cérémonie s'est tenue en présence de Djibril Traoré, secrétaire général 1 de préfecture, représentant le préfet de région, ainsi que d'un parterre de directeurs régionaux de l'administration publique.

Organisée cette année par la direction départementale du Tourisme et des Loisirs de Soubré, avec l'appui de celle de San Pedro, cette étape régionale avait pour ambition de sélectionner les candidats qui représenteront le district du Bas-Sassandra à la finale nationale, prévue du 16 au 17 octobre à Kong.

Sur les six candidats en compétition, répartis équitablement entre les catégories professionnelle et amateur, les lauréats ont su se distinguer par leur créativité, leur maîtrise des techniques culinaires ainsi que leur attachement aux traditions gastronomiques ivoiriennes.

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De l'avis du directeur départemental du Tourisme et des Loisirs de Soubré, Enoukou Koutouan Serge Alain, cette compétition participe pleinement à la stratégie de valorisation de la gastronomie nationale, qui constitue, pour lui, un patrimoine culturel à préserver, mais également un puissant outil d'attractivité touristique.

Le Fci entend donc identifier et valoriser les richesses gastronomiques locales, tout en encourageant les professionnels du tourisme et de la restauration à les intégrer davantage afin d'en faire de véritables produits d'appel touristique pour les visiteurs.

Au cours de la compétition, les candidats ont notamment mis à l'honneur plusieurs produits du terroir, dont les escargots, les champignons et les crabes. Une démarche qui contribue à renforcer la visibilité de ces produits locaux et leur place dans l'offre gastronomique destinée aux touristes.

De son côté, la directrice régionale du Tourisme et des Loisirs, Koffi née N'Goran Suzanne, a insisté sur l'intérêt grandissant suscité par le festival. Elle a surtout souhaité voir les produits du terroir davantage présents dans les menus des établissements hôteliers de la région, en cohérence avec la vision du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, qui prône la promotion des richesses naturelles et agricoles du pays.

Aussi, elle s'est félicitée des avancées enregistrées au fil des éditions. Après quatre participations, a-t-elle relevé, le plat dénommé « soupe du pêcheur » a notamment gagné en notoriété grâce à l'utilisation de champignons locaux en lieu et place des cubes d'assaisonnement industriels.

Djibril Traoré a, quant à lui, salué l'engagement des candidats ainsi que la mobilisation des organisateurs. Il les a exhortés à redoubler d'efforts lors de la prochaine étape afin de défendre avec honneur les couleurs du Bas-Sassandra au niveau national.