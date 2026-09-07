Congo-Kinshasa: Une année au sein de l'équipe Suminwa II, Plan - Guylain Nyembo s'engage à mener des réformes jusqu'au bout !

Le Ministre d'Etat, ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo Mbwizya, a présenté les principales avancées de son portefeuille dans le cadre de l'exercice de redevabilité du Gouvernement Suminwa II. Il a réaffirmé l'engagement de son ministère à jeter les bases d'une planification moderne, fondée sur des données fiables, des réformes structurelles et une vision de développement à l'horizon 2050. Le Ministre a rappelé que le ministère du Plan joue un rôle central dans la traduction des ambitions nationales en politiques publiques, programmes et projets capables d'accélérer le développement de la République Démocratique du Congo.

Horizon 2025

Guylain Nyembo a souligné que son ministère oeuvre à reconstruire les capacités de planification de l'État, fortement affectées depuis la rupture de la coopération au début des années 1990.

A travers la Vision 2050, le ministère accompagne les différents secteurs dans l'élaboration de leurs politiques, plans, programmes et projets, tout en veillant à la priorisation des investissements et à la disponibilité de données statistiques fiables.

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Le Ministre a indiqué que le Plan National Stratégique de Développement (PNSD) constitue désormais la colonne vertébrale du programme d'action quinquennal du Gouvernement.

Un portefeuille de 506 projets pour accélérer la transformation du pays

Pour la période 2024-2026, le Gouvernement a identifié 506 projets prioritaires représentant un investissement global de 12 milliards de dollars américains.

Selon le Ministre, près de 6 milliards de dollars ont déjà été décaissés pour soutenir la mise en oeuvre de ces projets. Pour l'exercice budgétaire 2026, 153 projets ont été retenus dans le budget national afin de poursuivre cette dynamique.

Guylain Nyembo a également annoncé la mise en place d'une banque de projets de partenariats public-privé (PPP), à travers l'Unité de Conseil et de Coordination des Partenariats Public-Privé (UCPPP), afin de constituer un portefeuille de projets bancables et suffisamment préparés pour attirer les investisseurs.

Cinq priorités pour une croissance économique durable

Le Ministre a présenté les cinq axes stratégiques retenus dans le cadre du PNSD 2024-2028 : les infrastructures, la diversification de l'économie, la gouvernance, le capital humain et le développement durable des provinces.

Il a précisé que les investissements dans les infrastructures concernent notamment l'énergie, les routes et les transports, tandis que la diversification économique repose sur la transformation locale des ressources minières et agricoles.

L'objectif affiché est de porter progressivement la croissance économique à 10 %, contre un niveau actuel estimé à environ 5,7 %.

Réformes pour améliorer le climat des investissements

Guylain Nyembo a mis en avant plusieurs réformes destinées à renforcer l'attractivité économique de la RDC. Parmi elles figurent la révision du Code des investissements, l'élaboration d'une politique nationale d'amélioration du climat des affaires ainsi que la révision de la loi de 2018 sur les partenariats public-privé.

Le ministre a insisté sur la nécessité d'offrir davantage de transparence, de sécurité juridique et de soutenabilité budgétaire aux investisseurs, tout en alignant ces réformes sur les priorités du Plan National Stratégique de Développement.

Il a rappelé que l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) demeure un acteur clé dans la mise en oeuvre de cette stratégie.

Le recensement, un levier essentiel pour une meilleure planification

Le ministre du Plan a également fait du recensement général de la population une priorité de son action. Il a expliqué que la connaissance précise de la population, de ses activités et de ses conditions de vie est indispensable pour orienter efficacement les politiques publiques.

A cette occasion, il a lancé un appel à la jeunesse congolaise à participer activement au processus de recensement, soulignant que les agents recenseurs pourront être recrutés parmi les diplômés d'État, au-delà des seuls spécialistes en démographie.

Une culture de performance et de redevabilité dans les structures du ministère

Le ministère du Plan entend également renforcer la gouvernance de ses établissements publics. Guylain Nyembo a annoncé l'extension des contrats de performance à l'ensemble des 15 structures rattachées au ministère, après une première phase expérimentale menée avec trois d'entre elles.

Cette démarche vise à instaurer une culture de résultats, de suivi des performances et de redevabilité à tous les niveaux de l'administration.

Les engagements pour la deuxième année du Gouvernement Suminwa II

Pour la deuxième année du Gouvernement Suminwa II, le ministre du Plan a décliné une feuille de route articulée autour de plusieurs réformes majeures : l'organisation du recensement général de la population, l'adoption de la loi sur la planification, la modernisation de la loi statistique, la révision de la loi sur les partenariats public-privé, ainsi que la poursuite des réformes liées au climat des affaires et au Code des investissements.

A travers ces engagements, le ministère du Plan entend consolider les outils de planification, renforcer la mobilisation des investissements et maintenir la République démocratique du Congo sur la trajectoire définie par la Vision 2050.