Cameroun: Ngannou construit un hôtel à batié, son village natal

Francis Ngannou construit un hôtel à Batié, son village natal dans l'Ouest du Cameroun. Le champion de MMA poursuit son engagement pour le développement de sa région. Ouverture prévue en 2027.

Après avoir conquis les sommets du MMA mondial et ouvert un complexe événementiel d'un milliard à Yaoundé, Francis Ngannou pose désormais les fondations d'un hôtel à Batié, son village natal, dont l'ouverture est annoncée pour 2027 une nouvelle étape dans la stratégie d'investissement du « Predator » pour sa terre d'origine.

Francis Ngannou ne construit pas seulement des légendes sur le ring. Il bâtit aussi des murs. Le champion camerounais de MMA, figure mondiale des sports de combat, a été aperçu sur le chantier de Batié, dans la région de l'Ouest. Le projet ? Un hôtel, dont l'ouverture est annoncée pour 2027.

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À 40 ans, le « Predator » ne se contente plus de terrasser ses adversaires dans l'octogone. Il investit désormais dans la pierre, celle qui « ne pourrit jamais ». Après Venice Hall, le complexe événementiel d'un milliard de francs CFA inauguré à Yaoundé en juillet 2026, Ngannou poursuit sa stratégie d'investissement dans son pays. Et cette fois, c'est à Batié, son village natal, qu'il pose ses valises et ses fondations.

Du guerrier de la cage au bâtisseur de village

Francis Ngannou est né le 5 septembre 1986 à Batié, dans le département des Hauts-Plateaux, région de l'Ouest du Cameroun. Son enfance est marquée par une pauvreté extrême. Dès l'âge de 12 ans, il travaille dans une carrière de sable, un labeur dangereux qui aurait pu briser n'importe quel enfant. À 22 ans, il quitte le Cameroun pour un périple migratoire périlleux vers l'Europe, traversant le désert et la Méditerranée.

De cette enfance rude, le champion n'a rien oublié. Aujourd'hui, après avoir conquis les sommets de l'UFC puis du PFL, il revient sur sa terre natale non pas en touriste, mais en bâtisseur. « L'enfant de Batié revient aujourd'hui investir chez lui ».

Le projet hôtelier à Batié s'inscrit dans une vision plus large : celle d'un athlete devenu entrepreneur, qui refuse d'être enfermé dans une seule identité. Comme le souligne Forbes Afrique, Ngannou incarne une nouvelle figure de l'athlète africain : stratège, investisseur, et catalyseur d'opportunités.

Une stratégie d'investissement cohérente

L'initiative de Batié n'est pas un coup de tête. Elle s'inscrit dans une doctrine d'investissement que Ngannou applique depuis ses premiers gains : « la pierre ne pourrit jamais ».

Dès ses premiers succès financiers, le champion a fait construire une maison au village, une assurance contre le pire. Puis il a acquis des propriétés aux États-Unis. En juillet 2026, il inaugurait à Yaoundé le Venice Hall, un complexe événementiel flambant neuf dont l'investissement est estimé à près d'un milliard de francs CFA. Construit au quartier Omnisports, à proximité du stade Ahmadou Ahidjo, l'établissement a été officiellement ouvert en présence de nombreuses personnalités, dont le gardien international André Onana.

Aujourd'hui, c'est à Batié que le « Predator » pose ses fondations. Un projet qui prolonge son engagement pour sa région natale, déjà illustré par sa fondation et le gymnase certifié construit en 2019.

La fondation Francis Ngannou : Un engagement de la longue date

L'hôtel de Batié vient renforcer un engagement déjà ancien de Ngannou pour sa communauté. Depuis 2019, sa fondation a construit à Batié le tout premier gymnase certifié du Cameroun, un complexe multisport qui accueille gratuitement les passionnés de sports de combat.

« Ce gymnase, sa venue à Batié, a été comme un rêve devenu réalité, puisque nous, ici, nous rêvions de faire dans les sports de combat, mais nous n'avions pas de salle ici sur place. »

Jean-Michel Chedjou, jeune athlète camerounais

La fondation multiplie les initiatives pour garantir un encadrement gratuit et durable aux jeunes de la localité. Boxe, MMA, judo : le gymnase offre aux jeunes talents un cadre d'entraînement accessible à tous. Un second complexe sportif a également vu le jour à Douala, renforçant ce dispositif.

Au-delà du sport, la fondation a créé un institut de formation dans le numérique et l'audiovisuel, entièrement gratuit, destiné aux jeunes de son pays.

Un projet au service de batié et de sa jeunesse

L'hôtel de Batié ne répond pas seulement à une logique d'investissement personnel. Il s'inscrit dans une vision de développement local portée par Ngannou.

À Batié, commune rurale de la région de l'Ouest, les infrastructures d'accueil restent limitées. Un hôtel de standing peut contribuer à dynamiser l'économie locale, créer des emplois et attirer des visiteurs. Pour Ngannou, il s'agit de « transformer une partie de son parcours en opportunité pour les jeunes ».

L'investissement, dont le montant précis n'a pas encore été dévoilé, devrait offrir des capacités d'accueil qui seront précisées ultérieurement. Le champion supervise personnellement le chantier, preuve de son implication directe dans ce projet qui lui tient à coeur.