Cameroun: Bello Bouba marionnette ? Gatama répond à Domche

Guibai Gatama répond à Jules Domche qui accuse Bello Bouba Maigari d'avoir été une « marionnette » du pouvoir lors de la présidentielle 2025. Une tribune qui relance le débat politique.

Dans une tribune publiée après l'émission de Valsero, le journaliste Guibai Gatama prend la défense de Bello Bouba Maigari, contestant l'analyse de son « ami et coéquipier » Jules Domche qui présentait l'ancien candidat de l'UNDP comme une marionnette du pouvoir lors de la présidentielle du 12 octobre 2025.

« Jules Domche se trompe sur Bello Bouba. » La formule est sans équivoque. Guibai Gatama, journaliste et directeur de publication de L'OEil du Sahel, sort du silence pour répondre à celui qu'il présente comme son « ami et coéquipier ». En cause : une intervention de Jules Domche dans l'émission de Valsero, où l'analyste politique accusait explicitement Bello Bouba Maigari, candidat de l'UNDP à la présidentielle d'octobre 2025, d'avoir été « une sorte de marionnette du pouvoir et du candidat du RDPC, Paul Biya ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais Guibai Gatama ne se contente pas de rejeter l'accusation. Il livre un témoignage de l'intérieur, fort de ses échanges directs avec l'ancien Premier ministre pendant la campagne. Une plongée dans les coulisses de la présidentielle 2025 qui bouscule les certitudes et relance un débat politique toujours vif, près d'un an après le scrutin.

« Un raccourci » selon Guiball Gatama

L'argument de Guibai Gatama est clair : transformer la modération de Bello Bouba en preuve de sa « marionnettisation » est un raccourci intellectuel.

Il oppose d'emblée deux styles politiques. Issa Tchiroma, avec un appareil politique moins rodé, avait choisi une campagne offensive, faite de formules fortes et d'attaques répétées. Bello Bouba, lui, est d'une autre école : celle de la retenue, de la prudence et du refus presque viscéral de la confrontation directe.

« Bello Bouba n'a jamais eu le tempérament politique d'Issa Tchiroma », tranche Gatama.

Une différence de tempérament qui, pour lui, ne saurait être interprétée comme une compromission avec le pouvoir. « Je l'ai, pour ma part, trouvé fidèle à lui-même pendant cette campagne », affirme-t-il.

Une compagne marquée par la prudence

Guibai Gatama ne cache pas pour autant les faiblesses de la campagne de Bello Bouba. Il en dresse un constat lucide, presque douloureux.

Le premier grand meeting à Ngaoundéré avait suscité un immense espoir. La mobilisation était annonciatrice de lendemains meilleurs. Mais le discours n'a pas été à la hauteur de l'attente.

« Pas de grandes dénonciations, pas d'attaque frontale, pas de rupture spectaculaire avec le pouvoir », résume-t-il.

Pour une grande partie de l'opinion, l'espoir a laissé place à la déception. Ce choix de ne pas attaquer frontalement le gouvernement et Paul Biya l'a progressivement éloigné d'une opinion qui attendait de lui autre chose.

L'affaire Nana : un compagnonnage qui a pesé

Autre facteur de lassitude : le refus de Bello Bouba de se séparer de son compagnon de route, le ministre Nana. Une décision qui a fini par lasser, y compris dans son propre entourage.

Gatama rapporte une confidence de l'intéressé :

« Il m'avait dit à ce propos que lui avait pris ses responsabilités en démissionnant et qu'il revenait à Nana d'en prendre les siennes. Tout Bello ! »

Une formule qui résume, selon Gatama, la personnalité du candidat : un homme de principe, mais aussi un homme qui paie le prix de sa fidélité.

La visite à Maurice Kamto : Un épisode révélateur

Guibai Gatama livre un témoignage inédit sur un épisode de la précampagne. Un soir, il rend visite à Bello Bouba à sa résidence de Santa Barbara. Après leur échange, le candidat doit se rendre chez Maurice Kamto, dont la candidature venait d'être rejetée par le Conseil constitutionnel.

Gatama l'interroge : compte-t-il tâter le terrain pour négocier le soutien de Kamto, désormais hors course ?

La réponse de Bello Bouba est prudente, comme à son habitude. Il se contente de dire qu'il « paye » une visite que l'intéressé lui avait rendue quelques jours plus tôt.

Gatama lui avait alors prédit que Kamto ne le soutiendrait pas, par pur pragmatisme politique. Non seulement parce que l'appareil de l'UNDP était en place et difficilement malléable de l'extérieur, mais aussi parce qu'un tel choix ne procurerait pas nécessairement au MRC un avantage politique suffisant.

« Que se passerait-il si tu remportes l'élection ou si tu réalises un score suffisamment important pour que le débat politique ne se résume plus à un face-à-face Kamto-Biya ? Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a aucun avantage politique pour le MRC. »

Un échange qui en dit long sur les calculs politiques de l'époque.

Pourquoi Bello Bouba s'est-il présenté ?

Face à ceux qui s'interrogent sur les motivations de Bello Bouba, Gatama apporte une réponse.

L'enjeu, selon lui, était avant tout interne à l'UNDP. Il fallait sauver le parti d'une implosion et lui redonner une existence politique propre, après des années durant lesquelles la plateforme RDPC-UNDP avait fini par brouiller son identité auprès d'une partie des militants.

Ce n'est pas un secret : beaucoup de militants de l'UNDP ne voulaient plus entendre parler de cette alliance avec le RDPC, encore moins de Paul Biya. À tel point qu'une partie d'entre eux, comprenant qu'elle pouvait associer ses voix à celles des partisans d'Issa Tchiroma, a franchi le pas et voté pour un autre candidat que celui investi par leur propre parti.

Bello Bouba connaissait les limites de sa campagne, et combien difficile était la marche vers la victoire.