Cameroun: 7 septembre, le contrat de Brys expire ce soir

Le contrat de Marc Brys avec l'État du Cameroun expire ce 7 septembre 2026 à minuit. Le Belge laisse les Lions Indomptables avec un bilan de 17 matchs et 9 victoires.

Le technicien belge Marc Brys n'est plus sélectionneur des Lions Indomptables : son contrat de 29 mois avec l'État du Cameroun arrive à son terme ce 7 septembre 2026 à 23h59, refermant un chapitre marqué par les tensions institutionnelles et un bilan sportif contrasté.

Le contrat est arrivé à expiration. Ce 7 septembre 2026, à 23h59, Marc Brys cesse officiellement d'être lié à l'État du Cameroun. Le technicien belge, recruté en avril 2024 par le ministère des Sports pour une durée de 29 mois, ne dirige plus les Lions Indomptables.

Un départ sans éclat, après des mois de bras de fer entre la FECAFOOT et le gouvernement. La fédération avait pourtant tenté de l'écarter dès décembre 2025. Mais l'État a tenu bon, payant le salaire du Belge jusqu'à la dernière minute. Désormais, c'est David Pagou qui occupe le banc. Une page se tourne. Mais quel bilan laisse Marc Brys derrière lui ?

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Marc Brys, un contrat direct avec l'État, pas avec la Fecafoot

Le 8 avril 2024, Marc Brys paraphe son contrat à Yaoundé en présence du ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi. Une signature qui fait immédiatement grincer des dents : Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, n'a pas été consulté.

Le contrat est clair : le Belge est lié à l'État du Cameroun via le ministère des Sports, et non à la FECAFOOT. Une particularité juridique qui explique les mois de confusion et de conflit ouverts qui ont suivi.

Les chiffres du contrat :

Durée : 29 mois (deux ans et cinq mois)

Salaire : 39,5 millions de francs CFA par mois (environ 60 000 euros)

Avance : 5 mois de salaire versés à la signature

L'enjeu est clair : qualifier le Cameroun pour la CAN 2025 au Maroc et pour la Coupe du Monde 2026. Le premier objectif sera atteint. Le second, non.

Une nomination contreversée dès le départ

Dès son arrivée, Marc Brys est au coeur d'une guerre des chefs. Le ministre Narcisse Mouelle Kombi annonce sa nomination le 2 avril 2024. Samuel Eto'o s'y oppose immédiatement.

L'ancien attaquant vedette estime que la FECAFOOT, seule compétente pour désigner le sélectionneur, a été court-circuitée. La tension est à son comble.

Malgré ce climat explosif, Brys s'installe. Il prend ses fonctions le 8 avril 2024. Son staff est composé de David Pagou, Martin Ndtoungou Mpile, Joachim Mununga et Idriss Carlos Kameni.

Un bilan sportif honorable malgré les turbulences

Le technicien belge quitte les Lions avec un bilan qui force le respect. En 17 matchs officiels, il enregistre 9 victoires, 6 nuls et seulement 2 défaites. L'équipe inscrit 25 buts pour seulement 8 encaissés.

Les principales étapes :

Qualification pour la CAN 2025 : objectif atteint

Élimination pour la Coupe du Monde 2026 : échec face à la RDC

Une série d'invincibilité en début de mandat, avant les premiers revers

« Malgré un contexte explosif et une fin de collaboration chaotique, Marc Brys laisse des chiffres solides », résume une analyse de son passage.

Le bilan est largement positif : 10 victoires, 5 nuls, 2 défaites selon certaines sources. Brys quitte les Lions avec un bilan qui restera comme « l'un des plus solides de ces dernières années ».

Le feuilleton judiciaire et institutionnel

L'histoire de Marc Brys au Cameroun ne se résume pas à des chiffres. C'est aussi une succession de crises, de suspensions et de rebondissements.

Décembre 2025 : la FECAFOOT met fin à sa collaboration avec Brys et nomme David Pagou. Mais le ministère des Sports refuse d'acter cette décision. L'État maintient le Belge en fonction jusqu'à l'échéance légale de son contrat.

La situation est ubuesque : Brys est écarté par la fédération mais continue de percevoir son salaire versé par l'État. Le technicien belge affirme alors : « Mon contrat court jusqu'en septembre, et le ministre ne m'a pas limogé ».

Le bras de fer entre le MINSEP et la FECAFOOT aura duré près d'un an. L'État a tenu bon. La Fédération a fini par imposer son choix avec la nomination de David Pagou comme nouveau sélectionneur.

Une équipe en place pour la suite

Le successeur de Marc Brys est déjà là. David Pagou, ancien adjoint du Belge, a été installé par la FECAFOOT sur le banc des Lions Indomptables.

Il a déjà dévoilé sa première liste pour les éliminatoires de la CAN 2027. Les Lions affrontent les Comores le 24 septembre et le Congo le 29 septembre.

Avec Pagou, le Cameroun tourne une page. Mais les questions demeurent : l'État va-t-il enfin laisser la FECAFOOT gérer seul la sélection nationale ? La nomination du prochain sélectionneur sera-t-elle consensuelle ? Une chose est sûre : le feuilleton Brys a montré les limites du système à double commande.