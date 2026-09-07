Sénégal: La SFI décaisse 10 millions d'euros au profit du Groupe EDK qui monte en puissance

Le Groupe EDK, fondé et dirigé par l'entrepreneur sénégalais à la vision futuriste Demba Ka, poursuit sa croissance et consolide son leadership dans le tissu économique et industriel du pays. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le groupe vient de réaliser une grosse prouesse en recevant un premier décaissement de 10 millions d'euros auprès des guichets de la Société Financière Internationale (SFI), la filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé.

Une exclusivité de Confidentiel Afrique. La filiale de la Banque mondiale en charge du secteur privé a respecté ses engagements. Car, ce décaissement de 10 millions d'euros en faveur du groupe EDK s'inscrit dans le pipe d'une ligne de financement globale d'environ 25 millions d'euros, matérialisée par un accord signé à Dakar en décembre 2025 entre la SFI et le Groupe EDK.

La SFI, connue pour la rigueur de ses process et le niveau d'exigence qu'elle impose à ses partenaires, a cru en la clairvoyance et au savoir-faire du Groupe EDK dans sa politique entrepreneuriale. Dans un contexte mondial et régional difficile, le groupe compte aller au-delà du middle-market pour prendre des parts de marché non négligeables. Doté désormais d'un quitus de confiance de la Banque mondiale, le Groupe EDK entre dans la cour des grands avec cette bouffée d'oxygène financière, dont le solde sera libéré selon le calendrier convenu avec l'institution de Washington.

Dans cet élan de sursaut économique, la filiale sénégalaise de la holding bancaire BSIC (Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce) a joué sa partition. Confidentiel Afrique a appris de source crédible que c'est grâce au bridge mis en place par la BSIC Sénégal que le Groupe EDK a pu boucler, dans les délais, l'opération de reprise des magasins Carrefour au Sénégal, en attendant le closing du financement de la SFI. L'entregent et la clairvoyance du Directeur général de la BSIC Sénégal, Monsieur Sami GARGOURI, ont contribué à instaurer un climat de confiance et de partenariat aux côtés du Groupe EDK.

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Un emprunt obligataire par Appel Public â l'Épargne de 30 milliards de FCFA dans les starting-blocks

Selon des informations exclusives parvenues à Confidentiel Afrique, le Groupe EDK entend passer à la vitesse supérieure avec le lancement, dans les prochaines semaines, d'un emprunt obligataire par appel public à l'épargne (APE) d'un montant de 30 milliards de FCFA sur le marché financier régional de l'UMOA. Le dossier a déjà reçu l'approbation de l'AMF-UMOA (Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine), et la formalisation des garanties, portées par des institutions régionales de premier plan, est en cours de finalisation avant la mise sur le marché.

Selon Confidentiel Afrique, le Groupe EDK avait confié en 2023 à Invictus Capital Finance, arrangeur de renom sur la place de Dakar, la structuration de son premier APE de 10 milliards de FCFA. Une opération souscrite avec succès, qui a posé les bases de sa crédibilité sur le marché régional.

Pour cette nouvelle sortie, le groupe élargit son cercle de partenaires financiers en s'attachant les services de MATHA Securities, société de gestion et d'intermédiation (SGI) ivoirienne réputée pour la solidité de sa signature et la profondeur de son réseau d'investisseurs institutionnels. Un choix qui traduit la volonté du groupe de s'ouvrir davantage aux places financières du continent et de toucher une base d'investisseurs plus large à l'échelle de l'UEMOA. Une autre prouesse du Groupe EDK, qui poursuit sa montée en puissance dans le monde économique.