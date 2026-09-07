Congo-Kinshasa: L'Ambassadeur Jean-Baptiste Kasongo Musenga échange avec la diaspora congolaise d'Égypte, du Liban, de Jordanie et du Koweït

Son Excellence Monsieur Jean-Baptiste Kasongo Musenga, Ambassadeur de la République Démocratique du Congo en Egypte, a échangé, le samedi 5 septembre 2026, avec la diaspora congolaise d'Égypte, du Liban, de Jordanie et du Koweït, dans l'enceinte de la Chancellerie de l'Ambassade de la RDC au Caire. Cette rencontre fut un échange direct et libre entre l'Ambassadeur et la diaspora Congolaise autour des préoccupations de la communauté congolaise et des enjeux liés à son organisation, à sa cohésion et à sa contribution au développement de la République Démocratique du Congo.

Dans son adresse, le Chef de Mission Diplomatique a appelé la diaspora congolaise à demeurer une communauté responsable, solidaire, entreprenante et organisée, profondément attachée à la République Démocratique du Congo, comme la souligné le Président de la République, Son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son discours à la nation annonçant la prochaine tenue du Dialogue nationale inclusif.

Plusieurs questions touchant directement les Congolais vivant à l'étranger ont été abordées, notamment la régularité des titres de séjour, la lutte contre les pratiques d'escroquerie au sein de la communauté, la promotion de l'entrepreneuriat, la vigilance patriotique ainsi que les préparatifs des prochaines élections du Comité Exécutif de la Diaspora.

Insistant sur la nécessité de préserver la cohésion entre compatriotes, l'Ambassadeur a rappelé que « la communauté congolaise doit être un espace de solidarité et non de prédation ; d'entraide et non d'exploitation », invitant chacun à faire preuve de responsabilité dans ses relations avec les autres membres de la communauté. Dans le même esprit, Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur a encouragé les Congolais à promouvoir l'initiative de leurs compatriotes à soutenir les projets portés par leurs compatriotes, « Le succès d'un Congolais ne doit pas être considéré comme une menace pour un autre Congolais. Il doit devenir une possibilité supplémentaire pour toute notre communauté », a-t-il souligné.

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Revenant sur l'adresse du Chef de l'État, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relative à la convocation du Dialogue national inclusive, l'Ambassadeur a martelé l'importance pour la diaspora congolaise de prendre une part active à cette démarche et de contribuer, par son expérience, sa réflexion et son expertise, à la construction de l'avenir du pays, « Votre expérience compte. Votre réflexion compte. Votre contribution à l'avenir du Congo compte », a-t-il déclaré, invitant les Congolais ses juridictions à se préparer à apporter leur contribution à ce processus national.

Au cours de cette rencontre, Son Excellence Monsieur Jean-Baptiste Kasongo Musenga a également salué l'engagement et le dévouement de cinq agents de l'Ambassade, auxquels des Certificats d'appréciation ont été remis en reconnaissance des services rendus à la République.

Dans le cadre de la promotion de la littérature Congolaise et des bonnes initiatives de la communauté, l'Ambassadeur a donné la parole à Madame Keren Mpadi Malunda, afin de présenter à la diaspora son livre intitulé « À l'ombre de mon être : un chemin vers le pardon », un ouvrage qui aborde notamment les thématiques de l'éducation, du pardon et de la résilience.

La rencontre s'est poursuivie par une séance d'échanges au cours de laquelle les membres de la diaspora ont exposé leurs préoccupations, observations et suggestions. Le Chef de Mission et le Corps diplomatique ont apporté des éléments de réponse ainsi que des orientations aux différentes préoccupations soulevées.

A l'issue de cette rencontre, les participants ont salué cette initiative, exprimant leur satisfaction quant à la qualité des échanges et à l'écoute accordée par l'Ambassadeur et son équipe. Un repas fraternel est venu clôturer cette rencontre, dans un esprit de dialogue, de solidarité, de cohésion et d'attachement aux valeurs de la République Démocratique du Congo.