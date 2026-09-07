Mali: Les associations de lutte contre la corruption demandent l'audit des marchés publics passés sous la transition

6 Septembre 2026
Radio France Internationale

Au Mali, dans un document public, le Réseau des associations de lutte contre la corruption et la délinquance financière (RAMLCDF) a saisi vendredi 4 septembre le Vérificateur général, le « Monsieur anti-corruption », pour demander l'audit des marchés publics passés sous la transition militaire qui dure depuis six ans.

La « faîtière », ce collectif composé d'une centaine d'associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière, veut la vérité, toute la vérité ! Six ans après le coup d'État qui a renversé l'ancien président IBK, ces associations demandent de passer au peigne fin la gestion des militaires, rapporte Serge Daniel, notre correspondant régional.

Un responsable du réseau des associations de lutte contre la corruption et délinquance financière au Mali, évoque quelques dossiers. « Tous les dossiers d'acquisition d'équipement et de matériel militaire échappent aux mécanismes de contrôle », souligne-t-il. Au Mali, le premier poste budgétaire est la défense et la Russie le partenaire stratégique.

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Et il évoque l'avion présidentiel. Il y a quelques mois, à la surprise générale, la junte malienne a présenté au public, un nouvel avion de commandement, l'ancien ayant été endommagé lors d'une attaque jihadiste sur l'aéroport militaire de Bamako en septembre 2024. Le nouvel appareil, un Boeing 737 modernisé, rapporte l'agence Apa News, a été acquis pour un montant de 15,6 milliards de FCFA (environ 23,8 millions d'euros) pour un décaissement net entre 5 et 6 milliards de Fcfa.

Trop beau pour être vrai ? Les associations maliennes anti-corruption demandent au Vérificateur général de mener des enquêtes.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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