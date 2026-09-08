Nigeria: Avant la présidentielle 2027, les lobbies sont aussi en campagne

Au Nigeria, la campagne pour la présidentielle de janvier 2027 ne se joue pas seulement sur le terrain national, mais aussi à Washington. Le candidat d'opposition Atiku Abubakar, qui se présente sous les couleurs du parti ADC, a embauché une société de lobbying étatsunienne, pour peaufiner son image auprès de la classe politique américaine, mais également fouiller dans le passé du président Bola Tinubu, qui avait lui même missionné un cabinet de lobbying pour plusieurs millions de dollars, en janvier dernier, afin de défendre sa politique auprès du Congrès à Washington. À l'époque où Donald Trump l'accusait d'encourager le meurtre des chrétiens au Nigeria.

La présidence nigériane n'apprécie pas que l'opposant Atiku Abubakar se soit occtroyé les services d'un lobbyist nigériano-américain, le Dr Karl Okeke-Von Batten, pour pousser sa campagne présidentielle.

Un proche conseiller du président Bola Tinubu a déclaré récemment qu'Atiku Abubakar tente ainsi d'obtenir « une validation étrangère » en vue des élections générales de janvier prochain. Il a dénoncé une stratégie politique de l'opposition centrée « sur le dénigrement et la manipulation émotionnelle », plutôt que sur un programme économique et de développement.

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Le candidat de l'ADC aurait en effet payé près d'un million et demi d'euros pour bénéficier de l'assistance de ce cabinet de lobbying étatsunien pendant un an, pour tenter en particulier de mettre en avant le passé jugé trouble de Bola Tinubu, à l'époque où l'actuel chef de l'État vivait aux États-Unis.

Des documents judiciaires faisant état d'une importante saisie sur des comptes américains appartenant à Bola Tinubu, en 1993, alimentent depuis des années les spéculations et les attaques de l'opposition au Nigeria.

Mercredi dernier, le cabinet Von Batten-Montague-York a déclaré sur le réseau social X, avoir été approché par « un proche » du chef de l'État nigérian, qui aurait proposé 3 millions de dollars pour mettre fin à cette campagne de lobbying aux États-Unis...