Nigeria: Avant la présidentielle 2027, les lobbies sont aussi en campagne

6 Septembre 2026
Radio France Internationale

Au Nigeria, la campagne pour la présidentielle de janvier 2027 ne se joue pas seulement sur le terrain national, mais aussi à Washington. Le candidat d'opposition Atiku Abubakar, qui se présente sous les couleurs du parti ADC, a embauché une société de lobbying étatsunienne, pour peaufiner son image auprès de la classe politique américaine, mais également fouiller dans le passé du président Bola Tinubu, qui avait lui même missionné un cabinet de lobbying pour plusieurs millions de dollars, en janvier dernier, afin de défendre sa politique auprès du Congrès à Washington. À l'époque où Donald Trump l'accusait d'encourager le meurtre des chrétiens au Nigeria.

La présidence nigériane n'apprécie pas que l'opposant Atiku Abubakar se soit occtroyé les services d'un lobbyist nigériano-américain, le Dr Karl Okeke-Von Batten, pour pousser sa campagne présidentielle.

Un proche conseiller du président Bola Tinubu a déclaré récemment qu'Atiku Abubakar tente ainsi d'obtenir « une validation étrangère » en vue des élections générales de janvier prochain. Il a dénoncé une stratégie politique de l'opposition centrée « sur le dénigrement et la manipulation émotionnelle », plutôt que sur un programme économique et de développement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le candidat de l'ADC aurait en effet payé près d'un million et demi d'euros pour bénéficier de l'assistance de ce cabinet de lobbying étatsunien pendant un an, pour tenter en particulier de mettre en avant le passé jugé trouble de Bola Tinubu, à l'époque où l'actuel chef de l'État vivait aux États-Unis.

Des documents judiciaires faisant état d'une importante saisie sur des comptes américains appartenant à Bola Tinubu, en 1993, alimentent depuis des années les spéculations et les attaques de l'opposition au Nigeria.

Mercredi dernier, le cabinet Von Batten-Montague-York a déclaré sur le réseau social X, avoir été approché par « un proche » du chef de l'État nigérian, qui aurait proposé 3 millions de dollars pour mettre fin à cette campagne de lobbying aux États-Unis...

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.