L'Assemblée générale des Nations unies a apporté son soutien à une initiative visant à utiliser des cartes du monde représentant les continents dans leurs proportions réelles, apportant ainsi son appui à une campagne menée par l'Afrique pour réduire l'utilisation de la projection de Mercator. La résolution a été adoptée le 4 septembre par 164 voix pour, 1 contre et 6 abstentions.

Le Togo a été à l'origine de cette proposition, avec le soutien de l'Union africaine. La résolution promeut la projection « Equal Earth », qui préserve la superficie relative des pays et des continents. La projection de Mercator, créée au XVIe siècle, agrandit les masses continentales à mesure qu'elles s'éloignent de l'équateur. De ce fait, le Groenland peut sembler avoir une taille proche de celle de l'Afrique, alors que cette dernière est environ 14 fois plus grande.

Cette résolution n'est pas contraignante et ne préconise pas le retrait des cartes de Mercator de la navigation. La projection de Mercator reste utile pour les routes maritimes et aériennes car elle préserve l'orientation. La mesure de l'ONU porte sur les cartes utilisées à des fins éducatives, de communication publique et dans d'autres contextes où la comparaison de la taille des pays et des continents revêt une importance particulière.

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Le Togo prévoit de changer les cartes du monde utilisées dans ses supports pédagogiques de géographie d'ici fin 2026. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a déclaré que le pays collaborerait également avec les membres de l'Union africaine, d'autres gouvernements, des organisations internationales et des entreprises technologiques afin de promouvoir une utilisation plus large des projections isaires.

« Equal Earth » a été développée en 2018 comme une alternative qui conserve les proportions des surfaces terrestres tout en préservant des formes plus faciles à reconnaître que certaines autres cartes équiariales. La campagne passe désormais du vote des Nations unies à la question de savoir si les écoles, les gouvernements, les éditeurs et les entreprises de cartographie numérique modifieront les projections qu'ils utilisent.

Points clés à retenir

Ce vote ne modifie pas la géographie, mais il pourrait changer la façon dont les gens la perçoivent. Toute carte du monde sur un plan doit déformer une partie du globe, car il est impossible de représenter une sphère sur une surface plane sans en modifier la taille, la forme, les distances ou les directions. La projection de Mercator a été conçue pour la navigation, et non pour comparer les superficies terrestres, mais elle s'est pourtant généralisée dans les salles de classe et sur les cartes destinées au grand public.

Cela a une importance particulière pour l'Afrique, car cette projection fait paraître les régions proches de l'équateur plus petites que les terres situées près des pôles. L'Afrique s'étend sur environ 30 millions de kilomètres carrés, tandis que le Groenland en couvre environ 2 millions, mais la projection de Mercator peut donner l'impression que ces deux territoires sont de taille similaire.

La projection « Equal Earth » résout le problème de la superficie en conservant la taille relative des masses continentales, bien qu'elle fasse d'autres compromis en matière de forme et de distance. La résolution de l'ONU ne désigne donc pas une carte comme étant la seule valable pour tous les usages. Elle invite les institutions à choisir les projections adaptées à leurs besoins.

C'est peut-être dans le domaine de l'éducation et sur les plateformes numériques que l'impact sera le plus important. Si les écoles et les sociétés de cartographie adoptaient «Equal Earth» ou d'autres projections isaires, des millions d'utilisateurs pourraient découvrir une carte du monde où l'échelle de l'Afrique serait représentée proportionnellement à celle des autres continents.