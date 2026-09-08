Cote d'Ivoire: Réforme électorale - La fermeture de l'ex-Cei enclenchée

L'ancienne Commission électorale indépendance (Cei) liquidée, le lundi 7 septembre 2026. Le processus de fermeture administrative de l'ex-organe électoral a été acté par la passation de charges entre le secrétaire général sortant de la défunte institution, Kouassi Éloge Macaire, et le liquidateur désigné, Lassana Sylla, administrateur des services financiers.

Gilbert Koné Kafana, Haut représentant du Président de la République, a supervisé en personne cette activité sous le regard du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, au siège de l'ex-Cei, à Cocody-Les II Plateaux.

Bien que dissoute, le 6 mai dernier, la commission a poursuivi ses activités en mode de gestion des affaires courantes dans l'intervalle. Cette transition vers la liquidation représente l'étape finale de la clôture administrative et définitive de son mandat électoral. Le liquidateur, Lassana Sylla, qui va procédé à la liquidation de l'entité, a décliné les futures actions à mener. Il les a présentées sous forme de priorités.

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« Il nous faudra agir avec vigueur et célérité pour relever les défis qui se présentent à nous. Ceux-ci sont principalement d'ordre humain, matériel et logistique, ainsi que financier. Notre priorité sera humaine. La dissolution d'une institution de cette envergure entraîne nécessairement des conséquences pour les femmes et les hommes qui l'ont servi. Il nous appartiendra donc d'examiner avec la plus grande attention la situation des agents de l'ex-Cei, aujourd'hui, confrontés à une période transitoire particulièrement délicate (...) Notre deuxième priorité concernera le patrimoine de l'ex-Cei et les importants défis matériels et logistiques qui en découlent. Il s'agira de finaliser l'inventeur exhaustif des biens et actifs de l'ex-institution, de s'assurer de leur localisation et de leur sécurisation, puis d'en organiser le traitement conformément aux instructions des autorités compétentes. Notre troisième priorité sera financière. Nous devons procéder à l'examen, au traitement et à l'apurement des dettes envers les fournisseurs et prestataires de services de l'ex-Cei, dans la plus grande transparence et dans le strict respect des règles budgétaires et comptables en vigueur », a-t-il fait savoir.

Lassana Sylla mis en mission pour gérer cette phase de liquidation, s'est, en outre, engagé à identifier les éventuelles créances de l'ancienne institution électorale et à mettre en oeuvre les diligences nécessaires à leur recouvrement. Il a également soutenu que les projets engagés, mais non encore achevés, devront faire l'objet d'un examen précis afin d'établir la situation et de formuler à l'attention de leurs mandants les recommandations appropriées.

Le liquidateur a, par ailleurs, affirmé que la situation de chaque agent de l'ex- Cei sera examinée et analysée de façon rigoureuse et, le cas échéant, à la juste liquidation de ses droits sociaux dans l'équité et la justice.

Le Haut représentant du Président de la République, Gilbert Koné Kafana, a, pour sa part, déclaré que la décision de mettre fin à l'ex-commission électorale ouvre ainsi naturellement une nouvelle étape de la vie institutionnelle du système électoral ivoirien. Il a fait savoir au liquidateur que ses missions consisteront principalement à sécuriser le patrimoine de l'ancien organe électoral, à procéder à l'arrêt des comptes et au traitement des passifs et des créances.

L'ancien secrétaire général de la commission, Kouassi Eloge Macaire, a, quant à lui, avancé que la dissolution de l'institution ne signifie pas nécessairement la disparition de ce qu'elle a construit et valorisé. Selon lui, les expériences, les compétences, les relations humaines et les réalisations qui ont marqué son parcours demeurent autant d'héritages qui pourront servir à la mise en oeuvre du nouveau mécanisme de gestion des élections envisagées par le gouvernement.