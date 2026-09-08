Congo-Kinshasa: Focus - Ebola entre défiance, vaccins et riposte

Plus de 3000 morts, des patients qui fuient les centres de soins et une vaccination qui s'accélère : la RDC poursuit sa lutte contre Ebola sur plusieurs fronts.

Alors que l'épidémie d'Ebola a déjà fait plus de 3 000 morts en République démocratique du Congo, les efforts se poursuivent pour tenter d'enrayer la propagation du virus. Entre la méfiance persistante de certaines populations dans le Nord-Kivu, la montée en puissance de la vaccination dans la Tshopo et la nécessité de renforcer l'adhésion des communautés, la riposte se joue sur plusieurs fronts.

À Beni, dans la province du Nord-Kivu, la peur d'Ebola continue de représenter un obstacle majeur à la riposte. En seulement trois jours, cinq patients suspects se sont échappés d'un centre de transit avant même de connaître les résultats de leurs tests. Deux d'entre eux se sont ensuite révélés positifs au virus et sont retournés dans leur communauté avant leur prise en charge, faisant craindre de nouvelles chaînes de transmission. Cette situation illustre la défiance qui persiste au sein d'une partie de la population. Pour certains habitants, le diagnostic et l'isolement dans les structures de prise en charge restent source d'angoisse. Une perception qui complique le travail des équipes sanitaires et fragilise les efforts de contrôle de l'épidémie.

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Face à ces résistances, les autorités sanitaires multiplient les actions de sensibilisation afin de convaincre les populations de l'importance d'un dépistage précoce et d'une prise en charge rapide.

À Kisangani, la vaccination prend de l'ampleur

Pendant que le Nord-Kivu fait face aux défis de l'acceptation communautaire, la riposte s'organise autour de la prévention dans la province de la Tshopo.

À Kisangani, plus de 200 personnes ont déjà reçu le vaccin Ervebo à l'hôpital du Cinquantenaire. La campagne cible en priorité les soignants de première ligne, particulièrement exposés au risque de contamination. Cette vaccination est accueillie favorablement par de nombreux professionnels de santé qui y voient un moyen essentiel de se protéger tout en poursuivant leur mission auprès des patients. Le gouvernement congolais a par ailleurs annoncé la réception de plus de 50 000 doses de vaccin afin de soutenir les efforts de lutte contre l'épidémie dans les provinces concernées.

La confiance des communautés, un enjeu clé

Au-delà des traitements et de la vaccination, les experts soulignent que la réussite de la riposte dépend largement de l'adhésion des populations. Pour le Dr Marie-Roseline Bélizaire, directrice des urgences de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique, les stratégies sanitaires doivent s'appuyer à la fois sur les données scientifiques et sur une bonne compréhension des réalités sociales et culturelles des communautés concernées.

Selon elle, renforcer le dialogue avec les populations, lutter contre les rumeurs et mieux prendre en compte les perceptions locales constituent des leviers essentiels pour améliorer l'efficacité des interventions sur le terrain.

Une bataille qui se joue autant sur le terrain médical que social

L'épidémie d'Ebola continue donc de mettre à l'épreuve le système de santé congolais. Entre les fuites de patients observées à Beni, le déploiement de la vaccination à Kisanganiet les efforts de sensibilisation menés auprès des communautés, la riposte repose autant sur les outils médicaux que sur la capacité à restaurer la confiance. Un défi crucial pour espérer mettre fin à une épidémie qui demeure l'une des plus meurtrières qu'ait connues la RDC.

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