Afrique: La flamme olympique attendue à Dakar, vendredi

Dakar — La flamme Olympique est attendue vendredi à Dakar, où il sera présentée officiellement le lendemain à la Place du Souvenir africain dans le cadre d'une cérémonie protocolaire, a appris l'APS du Comité d'organisation des JOJ.

Une délégation sénégalaise quitte Dakar mardi pour Athènes (Grèce) où elle va participer à la cérémonie d'allumage de la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a indiqué Ibrahima Wade, coordonnateur du comité d'organisation de ce rendez-vous mondial prévu au Sénégal du 31 octobre au 13 novembre prochains.

Dans un dossier de presse, le COJOJ rapporte que la flamme sera allumée jeudi à Athènes par les rayons du soleil à l'aide d'un miroir parabolique, selon le rituel qui perpétue la tradition olympique depuis l'Antiquité.

Elle sera ensuite remise officiellement au Sénégal lors d'une cérémonie organisée au Stade panathénaïque (Kallimarmaro) qui a accueilli, au coeur d'Athènes, les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896, renseigne la même source.

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" Pour l'arrivée de la flamme au Sénégal, 100 femmes prennent part à la Marche des Linguères, un temps fort placé sous le signe de l'inclusion et de la transmission entre générations. Ces dernières convergeront vers la Place du Souvenir africain, où se tiendra la cérémonie officielle d'accueil de la flamme", renseigne le COJOJ.

Les JOJ Dakar 2026, les premiers que le continent africain va abriter, devraient enregistrer la participation de 2 700 athlètes engagés dans une vingtaine de disciplines sportives.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan officiel des JOJ Dakar 2026.