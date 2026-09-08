Afrique Australe: Luanda accueille le Forum économique Angola-Botswana

Luanda — Un Forum économique Angola-Botswana se tiendra mardi à Luanda afin d'approfondir les relations économiques et les liens d'affaires entre les deux pays.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite officielle de trois jours qu'effectue en Angola le Président de la République du Botswana, Duma Gideon Boko, en vue de renforcer la coopération bilatérale.

Dans un communiqué transmis à l'ANGOP, l'Agence angolaise d'investissement privé et de promotion des exportations (AIPEX) indique que cette initiative vise à renforcer la coopération économique, à promouvoir les échanges entre les milieux d'affaires et à identifier de nouvelles opportunités d'investissement entre les deux États.

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La rencontre réunira des représentants d'institutions publiques, des investisseurs et des opérateurs économiques des deux pays, qui examineront les opportunités d'investissement, les échanges commerciaux bilatéraux ainsi que la mise en place de nouveaux partenariats d'affaires.

Le programme prévoit également des séances de réseautage et des rencontres entre entreprises.

La délégation d'hommes d'affaires botswanais comprend des opérateurs des secteurs de l'agro-industrie, des mines, du tourisme, des transports et de la logistique, désireux de mieux connaître les opportunités offertes par le marché angolais et d'établir des contacts avec des entreprises nationales.

La tenue de ce forum s'inscrit dans les efforts visant à dynamiser les relations économiques entre l'Angola et le Botswana et à encourager une participation accrue du secteur privé à la coopération bilatérale.

Coopération

La coopération économique entre l'Angola et le Botswana s'est récemment intensifiée, notamment avec la tenue à Luanda de la première session de la Commission bilatérale, près de cinq décennies après la création de ce mécanisme de coopération.

Cette réunion a permis d'évaluer l'état des relations bilatérales et de préparer de nouveaux instruments juridiques destinés à dynamiser et à diversifier la coopération entre les deux pays.

Parmi les secteurs identifiés comme présentant un potentiel de renforcement de la coopération figurent notamment l'agriculture, l'élevage, l'énergie, l'exploitation minière, le tourisme, les transports, la logistique, l'environnement et la sécurité alimentaire.

Le secteur diamantaire constitue également un domaine d'intérêt, compte tenu de l'expérience acquise par le Botswana dans cette industrie et de la place de l'Angola parmi les producteurs africains de diamants.

La coopération dans le domaine du tourisme pourrait notamment porter sur la conservation de la nature, la gestion des parcs nationaux et la promotion d'un tourisme durable, des domaines dans lesquels les deux pays disposent d'expériences et de potentialités complémentaires.