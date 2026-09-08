Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 septembre 2026

revue de presse

Sénégal : Al Aminou Lo présente sa DPG ce mardi

Le Premier ministre sénégalais Ahmadou Al Aminou Lo présente, ce mardi 8 septembre 2026 à 10 heures devant l’Assemblée nationale, sa Déclaration de politique générale (DPG), après sa nomination à la tête du gouvernement en mai dernier.

La séance consacrée à cette déclaration intervient après l’ouverture, le 1er septembre, de la deuxième session extraordinaire de l’année, convoquée à la demande du président de la République Bassirou Diomaye Faye.

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Initialement annoncée pour le 1er septembre, la DPG avait été reportée au 8 septembre, la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale ayant retenu cette date conformément aux articles 22 et 77 du Règlement intérieur de l’institution. [Source Apanews]

Afrique : L'ONU adopte une réforme de la cartographie proche de la réalité

L'Assemblée générale des Nations unies a adopté récemment une résolution encourageant l'abandon progressif de la projection de Mercator, accusée de déformer la taille réelle des territoires, notamment de l'Afrique, au profit d'une cartographie plus fidèle aux proportions du globe. Une décision technique en apparence, mais qui ravive une bataille d'influence entre grandes puissances.

La projection cartographique la plus utilisée dans le monde depuis le 16ème siècle reste celle de Mercator, centrée sur l'Europe. Or, aussi répandue soit-elle, cette représentation déforme considérablement la réalité, plus on s'éloigne de l'équateur, plus les territoires apparaissent artificiellement agrandis. Le Groenland, par exemple, y paraît presque aussi vaste que le continent africain, alors que l'Afrique est en réalité quatorze fois plus grande que l'archipel arctique. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Centrafrique : L’opposition critique sévèrement le bilan du gouvernement Moloua

Près de 100 jours après la reconduction du Premier ministre Félix Moloua, le principal parti d’opposition centrafricain, le MLPC, dresse un bilan très critique de l’action du gouvernement, dénonçant notamment la mauvaise gestion économique, la corruption et la dégradation des services publics.

Dans une déclaration publiée lundi, le Mouvement de libération du peuple centrafricain (MLPC), dirigé par Martin Ziguélé, accuse le gouvernement de ne pas avoir amélioré les conditions de vie de la population.

Le parti dénonce une gestion économique qu’il qualifie de « calamiteuse », ainsi que la corruption, les difficultés d’accès à l’énergie, l’état des routes, le chômage et la hausse du coût de la vie. La Centrafrique reste l’un des pays les plus pauvres au monde. Selon les données citées par le MLPC, 71 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. [Source Africa Radio]

Maurice : Le gouvernement veut créer une nouvelle agence nationale pour lutter contre la criminalité

À Maurice, le gouvernement prépare une vaste refonte de l’architecture de lutte contre la criminalité. Au cœur du dispositif : la création d’une agence nationale contre le crime, une « National Crime Agency », sur le modèle britannique. Le texte, qui modifie huit lois-cadres, dont la Constitution, doit être examiné ce vendredi 11 septembre par le Conseil des ministres avant son introduction au Parlement.

Cette réforme, présentée comme la plus importante de ce domaine depuis l’indépendance de l'île Maurice, en 1968, entend notamment mettre fin à l’éparpillement des compétences entre les différents services de sécurité et d’enquête du pays. [Source RFI]

L’Ethiopie assemble ses propres drones pour faire face aux conflits

Depuis 2025, l’Ethiopie assemble dans deux usines ses propres drones. Son Premier ministre Abiy Ahmed a appris, durant la guerre qu’il a menée dans l’Etat régional du Tigré (nord) entre 2020 et 2022, l’efficacité parfois décisive de ces armes peu coûteuses, désormais largement utilisées, notamment à nouveau au Tigré.

Selon Wim Zwijnenburg, spécialiste de ces engins pour l’ONG PAX, les autorités éthiopiennes utilisent des drones turcs Bayraktar TB2 (environ 1,7 million d’euros pièce) et Akinci (21,5 millions d’euros), mais également des Wing Loong chinois et des Mohajer-6 iraniens.

Lors de la guerre du Tigré, les drones turcs ont sauvé les autorités fédérales en repoussant en 2021, à moins de 200 km d’Addis Abeba, une colonne de forces tigréennes fondant sur la capitale éthiopienne. [Source Le 360 Afrique]

Kenya : Amnistie temporaire pour les ressortissants d’Afrique de l’est en situation irrégulière

Le gouvernement kenyan a accordé une amnistie temporaire aux ressortissants d’Afrique de l’Est en situation irrégulière après que des centaines de Burundais se sont précipités lundi à l’ambassade de leur pays à Nairobi pour obtenir des documents de voyage, craignant une vague de répression à l’encontre des petits commerçants étrangers.

Le président kenyan William Ruto a appelé la semaine dernière les autorités à fermer, à compter de lundi, tous les petits commerces gérés par des commerçants étrangers, à la suite d’une réunion avec des commerçants kenyans qui manifestaient contre les réformes fiscales.

Cette décision, qui, selon le ministère kenyan du Commerce, s'applique aux étrangers exerçant une activité sans permis de travail, a semé le chaos lundi devant l'ambassade du Burundi, certains Burundais affirmant avoir été menacés par leurs voisins depuis les déclarations de Ruto. [Source TRT Afrika]

Cote d'Ivoire : Réforme électorale - La fermeture de l'ex-Cei enclenchée

L'ancienne Commission électorale indépendance (Cei) liquidée, le lundi 7 septembre 2026. Le processus de fermeture administrative de l'ex-organe électoral a été acté par la passation de charges entre le secrétaire général sortant de la défunte institution, Kouassi Éloge Macaire, et le liquidateur désigné, Lassana Sylla, administrateur des services financiers.

Gilbert Koné Kafana, Haut représentant du Président de la République, a supervisé en personne cette activité sous le regard du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, au siège de l'ex-Cei, à Cocody-Les II Plateaux.

Bien que dissoute, le 6 mai dernier, la commission a poursuivi ses activités en mode de gestion des affaires courantes dans l'intervalle. Cette transition vers la liquidation représente l'étape finale de la clôture administrative et définitive de son mandat électoral. Le liquidateur, Lassana Sylla, qui va procédé à la liquidation de l'entité, a décliné les futures actions à mener. Il les a présentées sous forme de priorités. [Source Fratmat]

Guinée : Plus de 150 millions d’euros mobilisés pour financer l’éducation

La Guinée annonce avoir réuni plus de 150 millions d’euros destinés à son système éducatif. Cette enveloppe doit notamment financer plus de 400 établissements et quelque 3 000 salles de classe, ainsi que des infrastructures universitaires et de formation professionnelle.

La Guinée veut accroître les capacités de son système éducatif avec un programme doté de 150 millions d’euros. L’accord conclu par l’Agence nationale de financement de l’éducation (ANAFE) avec Wendit Group prévoit notamment la construction de plus de 400 établissements scolaires publics à travers le pays.

Le directeur général de l’ANAFE, Aboubacar Cissé, a présenté samedi à Conakry les principales ambitions liées à cette mobilisation financière. Les projets annoncés concernent les infrastructures scolaires, mais également l’enseignement supérieur et la formation professionnelle. [Source LSI Africa]

Ghana : Les chaînes de la TNT paieront 7 000 $ par mois dès 2027

Le Ghana appliquera à partir de janvier 2027 un tarif mensuel de 7 000 dollars aux chaînes de télévision diffusées sur sa plateforme nationale de télévision numérique terrestre. La mesure s’inscrit dans une refonte du financement de l’infrastructure de diffusion, avec un mécanisme gradué destiné à répartir davantage les coûts entre l’État et les diffuseurs.

Le dispositif découle d’une revue du financement de la plateforme. Les chaînes utilisant la DTT, l’équivalent de la TNT, contribueront chaque mois au fonctionnement du réseau national, tandis qu’un mécanisme de soutien tarifaire gradué doit accompagner la transition durant les premières années. [Source Beninwebtv]

Langues africaines : La jeunesse redonne vie à un patrimoine menacé de disparition

Un jeu télévisé diffusé à Lagos, le centre commercial du Nigeria, applique une règle impitoyable : si vous parlez anglais, vous perdez.

Pour une jeune femme de la génération Y née aux États-Unis, présente dans le public et qui apprend la langue maternelle de ses parents, ce contexte à enjeux élevés constitue une salle de classe idéale.

Pendant ce temps, une Canadienne de 15 ans s’entretient avec un professeur situé à environ 13 000 kilomètres de là, au Zimbabwe, et apprend une langue que ses parents craignaient qu’elle ne parle jamais. [Source Africanews]