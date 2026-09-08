Sénégal: Ahmadou Alhaminou Mohamed LO - Le pari de la mesure et de l'efficacité gouvernementale

Peu connu du grand public, son ascension fulgurante l'a mené à la tête du gouvernement, en l'espace de deux ans. Homme de dossiers, au parcours salutaire, cet «enfant de troupe» donne du contenu à la vision du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

25 mai 2026. Une silhouette s'avance lentement vers le pupitre installé au bas des marches du Palais. Il s'agit du secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba. Dans sa main, une liasse de documents. Geste mesuré, visage impassible. L'attente aura été longue. Des jours durant, les spéculations ont nourri les conversations, les pronostics se sont multipliés, des noms ont circulé dans les cercles politiques et au-delà. Mais désormais, le moment est venu de mettre un terme à l'incertitude. Il s'agit d'annoncer le nom du nouveau Premier ministre du Sénégal.

À quelques pas du pupitre, aux côtés du Secrétaire général de la Présidence, se tient un homme d'une soixantaine d'années. Attitude sobre. Aucun signe d'impatience, aucune manifestation d'excitation. Il demeure parfaitement calme. Il sait. Il connaît déjà le nom qui sera prononcé dans quelques instants. Il a conscience surtout que dans quelques minutes, le sien ne lui appartiendra plus à lui seul : il deviendra également celui du nouveau Premier ministre du Sénégal.

Le Secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Ba annonce. Ahmadou Alhaminou Mohamed LO est nommé Premier ministre de la République du Sénégal. Il devient le 17e chef du gouvernement depuis l'indépendance.

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Ahmadou Alhaminou Mohamed LO a auparavant occupé le poste de ministre Secrétaire général du Gouvernement, à partir du 5 avril 2024. Le 30 avril 2025, il est promu ministre d'État auprès du Président de la République, chargé du suivi, du pilotage et de l'évaluation de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ». En mai 2026, il devient Premier ministre du Sénégal.

Economiste de formation, la nomination de ce spécialiste de la macroéconomie, de la régulation bancaire et des marchés financiers surprend plus d'un. Pour nombre d'analystes, le scénario prédit était tout autre. Beaucoup s'attendaient à voir surgir un profil politique, un homme de parti, rompu aux joutes électorales et aux rapports de force qui structurent traditionnellement l'exercice du pouvoir. Le chef de l'État en a décidé autrement. Il mise sur un technocrate, un homme d'expérience, rompu aux mécanismes et aux subtilités de l'administration. Un profil moins politique, peut-être, mais dont la longue pratique des rouages institutionnels pourrait constituer précisément la principale force.

Derrière la surprise, une cohérence

Dans un environnement politique où les susceptibilités sont nombreuses, les équilibres fragiles, chaque nomination peut être interprétée comme un signal adressé à un camp, le choix d'un senior aguerri n'est pas anodin. Il peut aussi traduire la volonté présidentielle de privilégier l'expérience, la retenue et la capacité à composer avec les différents centres de pouvoir.

Et, pour cela, quoi de plus précieux qu'un homme qui connaît les arcanes administratives, les subtilités des équilibres institutionnels et les ressorts parfois invisibles de la décision publique ? Mais le choix peut répondre également à une autre urgence, beaucoup plus prosaïque : l'état des finances publiques. Alamine Lo a effectué l'essentiel de sa carrière au sein de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), qu'il intègre en 1987, avant d'y gravir progressivement les différents échelons de responsabilité.

Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, marqué par la nécessité de restaurer la confiance, de maîtriser les équilibres financiers et de redonner de la crédibilité à la trajectoire économique du pays, le recours à un technicien des finances apparaît comme une réponse. Le Président au-delà du profil d'un Premier ministre semble avoir mis en avant un profil «type».

Moins de posture, davantage de résultats

Quand le Premier ministre nouvellement nommé prend la parole, il salue avec déférence. Le geste est sobre. La voix est nonchalante, mais parfaitement limpide. Les phrases sont posées, précises, soigneusement choisies. Elles épousent le moment, prennent la mesure des circonstances et semblent déjà tourner aux défis qui se dressent devant lui. La posture est empreinte de sérénité. Mais rien, au fond, de véritablement surprenant pour qui connaît, un tant soit peu, le parcours du nouvel homme fort de la Primature.

« Mon approche n'est point un changement de cap dans les engagements de transformation systémique du Sénégal, il s'agit plutôt d'un changement de méthode dans la cohérence institutionnelle et de l'action gouvernementale, voulu par le Chef de l'État », dira-t-il.

Cette déclaration est particulièrement révélatrice de l'orientation qu'il entend imprimer à son action. Elle semble exclure, à ce stade, toute volonté de rupture radicale des mécanismes déjà en place. Il s'agit davantage d'une démarche fondée sur la continuité, mais assortie d'un processus de réajustement stratégique, destiné à corriger les insuffisances, à améliorer l'efficacité des dispositifs existants et à optimiser les résultats obtenus.

Enfant de troupe

Issu du Prytanée militaire Charles N'Tchoréré de Saint-Louis, Ahmadou Alhaminou Mohamed LO obtient en 1985 un baccalauréat scientifique. Il poursuit ensuite ses études à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), où il décroche une maîtrise en sciences économiques. Monsieur Lo parle et écrit le français, l'anglais et l'arabe.

« Enfant de troupe », l'actuel Premier ministre du Sénégal a été très tôt confronté à une école de vie où la discipline est une règle quotidienne. L'organisation, le respect de la hiérarchie, le sens du devoir et la capacité à se conformer à l'exigence collective y sont appris très tôt, parfois dans la difficulté. Parmi les plus brillants de sa promotion, il en a manifestement conservé les réflexes : méthode, maîtrise de soi, goût de l'effort et capacité à garder son calme lorsque les circonstances commandent de ne rien laisser paraître.

Son parcours porte ainsi l'empreinte de cette première école. Mais, il en porte une autre, celle du Daara. Dans cet autre univers de formation, fondé sur l'endurance et l'élévation par l'effort, il a appris d'autres vertus : le don de soi, l'humilité et cette capacité essentielle à s'adapter aux circonstances, sans renoncer à l'essentiel. Deux écoles, deux cultures de l'exigence. L'une lui a enseigné la discipline, le sens de la hiérarchie et la rigueur de l'organisation. L'autre, la patience, le dépassement de soi et la capacité à composer avec les réalités de son environnement. De cette double formation semble être née une personnalité singulière : un homme de méthode, mais aussi un homme d'endurance formé à la rigueur, façonné par une culture du sacrifice.

À l'heure où il s'adresse au pays, pour la première fois au titre de Premier ministre, le Sénégal découvre alors un «enfant de troupe » devenu serviteur de l'État. Il est également l'incarnation du technocrate désormais appelé à transformer la rigueur personnelle en discipline gouvernementale.