Sénégal: Entre gestion de la dette et vie chère, le Premier ministre va dévoiler sa feuille de route

Au Sénégal, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, nommé le 25 mai dernier, doit présenter, ce mardi 8 septembre 2026, sa déclaration de politique générale, véritable feuille de route de l'exécutif devant l'Assemblée nationale. Une formalité institutionnelle mais qui, dans le contexte de tensions entre le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, et le président du Parlement, Ousmane Sonko, est aussi très politique.

Au vu du contexte social tendu, avec la tenue d'une première manifestation contre la cherté de la vie samedi à Dakar, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô devrait consacrer une grande partie de son discours de ce mardi 8 septembre aux mesures économiques prévues par le gouvernement.

L'autre grand sujet de cette déclaration de politique générale devrait être l'accord de principe sur un prêt du Fond monétaire international (FMI) de plus de 2 milliards de dollars. À quoi va servir cet argent ? Quels sont les secteurs qui seront touchés par les mesures d'économies budgétaires ? Autant de questions dont les réponses seront scrutées ce mardi.

Le Premier ministre attendu sur la dette et le prêt du FMI

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Le Premier ministre devrait également donner davantage de détails sur le fameux plan de traitement de la dette, ces négociations avec les créanciers du Sénégal pour alléger le remboursement de la dette actuellement à un niveau intenable à 132% du PIB. Sur toutes ces questions, le chef du gouvernement se sait très attendu.

Véritable feuille de route de l'exécutif, ce discours de politique générale devrait durer plus d'une heure. Il sera suivi d'un débat au sein de l'hémicycle, et de la possibilité pour le Premier ministre de demander un vote de confiance.

Mais avec une assemblée dominée par le Pastef d'Ousmane Sonko, très critique vis-à-vis des choix de l'exécutif, Al Aminou Lô prendrait alors le risque de ne pas obtenir la confiance des députés.