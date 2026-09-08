Ile Maurice: Entre histoire, culture et médias, les premiers cours du CIPCC

Le China International Press Communication Center (CIPCC) a officiellement lancé sa nouvelle session lors d'une cérémonie organisée le vendredi 4 septembre à la Renmin University of China, à Beijing. Une centaine de journalistes venus de différents pays en développement, dont Maurice, participent à ce programme qui se poursuivra jusqu'à la mi-décembre.

Établi en 2014, le CIPCC a été créé pour renforcer les liens entre la Chine et les pays en développement et offrir aux professionnels des médias, entre autres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, une plateforme pour observer, comprendre et étudier la Chine.

Le programme, organisé par la China Public Diplomacy Association (CPDA), comprend des cours, des rencontres et des visites de terrain. Lors de la cérémonie d'ouverture, Yu Lei, directeur du CIPCC, a expliqué que le programme permet aux journalistes venus de différents pays en développement de découvrir la Chine directement.

Une centaine de journalistes venus de différents pays en développement, dont Maurice, participent à ce programme.

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«Ils sont ici pour apprendre et explorer la Chine avec leurs propres yeux et leurs propres oreilles», a-t-il déclaré. Il a expliqué que l'objectif est de permettre aux journalistes de voir par eux-mêmes ce qui se passe en Chine, d'échanger et de mieux comprendre les réalités du pays. Cette expérience vise également à leur permettre de produire, dans leurs pays respectifs, des reportages plus objectifs sur la Chine.

Pour Yu Lei, ces échanges participent également au développement de la coopération entre la Chine et les pays en développement. Il a par ailleurs évoqué la possibilité que certains participants reviennent en Chine à l'avenir pour poursuivre leurs études ou approfondir leur connaissance du pays.

Pour Yu Lei, le directeur du CIPCC, ces échanges permettent le développement de la coopération entre la Chine et les pays en développement.

Pour certains participants, cette session représente aussi une première découverte de l'Asie. C'est le cas de Titciana Cosme, journaliste de Cabo Verde, qui voit dans cette expérience l'occasion de sortir de sa zone de confort.

«Cette expérience me permet de m'éloigner un peu de ce à quoi je suis habituée, puisque c'est la première fois que je me rends dans un pays asiatique. Tout est nouveau et différent pour moi, et je considère que c'est quelque chose de très positif», explique-t-elle.

Elle estime que le programme lui permettra également de découvrir une autre réalité en dehors de l'université. «Je suis certaine que ce sera une expérience incroyable, surtout en dehors de l'université, où nous aurons la possibilité de découvrir différents endroits de la Chine et d'avoir un contact plus direct avec la réalité du pays, comme le prévoit le programme», ajoute-t-elle.

Les premiers cours ont déjà commencé. Les enseignements sont proposés dans plusieurs langues, avec un intervenant différent selon les matières. Le programme aborde des sujets variés, allant de l'histoire et de la culture chinoises à des aspects plus directement liés au travail des médias.

Parmi les premières séances figure un cours consacré aux «valeurs universelles de la civilisation chinoise». L'une des premières séances a été animée par Mingming Yin, professeure et directrice du Centre de recherche sur la communication francophone de la Communication University of China (CUC).

La séance a notamment porté sur l'histoire de la Chine et les différentes dynasties qui se sont succédé au fil des siècles. La professeure a présenté plusieurs périodes de l'histoire du pays ainsi que certaines valeurs, traditions et références culturelles transmises au fil des générations. Selon les explications données, l'histoire de la civilisation chinoise remonte à plus de 5 000 ans.

Les enseignements comprennent également des cours davantage liés au travail des médias, notamment des séances consacrées à la production de vidéos courtes, un format désormais très présent dans les contenus diffusés sur les plateformes numériques.

Après la cérémonie d'ouverture, le programme entre ainsi dans sa phase de formation.