Maroc: Derrière le sac à dos jaune ou vert - «La gig economy»

Alors que le taux de chômage en milieu urbain au Maroc atteint 13,5% selon la note d'information du Haut-Commissariat au plan (HCP, 2025), et frôle les 30% chez les jeunes en ville, l'écosystème des applications de livraison s'impose comme un tremplin d'emploi immédiat pour la jeunesse urbaine.

Enfiler le sac à dos jaune ou vert et monter sur sa moto offre une opportunité de revenu instantanée, sans barrière bureaucratique ni processus de recrutement lourd : les portes d'un marché en développement avec une hausse de la consommation sont ouvertes.

A côté de cette accessibilité, la flexibilité des horaires et du périmètre de travail sont les avantages clés de ce raccourci, où l'on trouve une grande tranche d'étudiants qui adoptent ce métier pour financer leurs études ou bien autofinancer un projet personnel. Selon les données de la CNSS et du ministère de l'Economie (2024-2025), le statut d'auto-entrepreneur s'est ainsi imposé comme le principal moteur d'intégration de ces livreurs, porté par l'adoption progressive des paiements numériques au quotidien.

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Face à ces avantages, comme chaque raccourci, le bémol réside dans la gestion du risque avec l'absence de couverture sociale en cas d'accident, sans oublier la pression de l'algorithme de l'application car les revenus sont liés directement au volume des courses dicté par ladite application. A cela s'ajoutent d'autres charges lourdes comme le carburant non subventionné et l'entretien du deux-roues, qui peuvent absorber entre 25 et 30% des recettes brutes quotidiennes des coursiers.

Un taux de chômage élevé et une source de revenu qui alimente ce besoin de la jeunesse au coeur des grandes métropoles du pays : même si aujourd'hui ce domaine est face à plusieurs risques et inconvénients, l'enjeu de demain est de structurer ce marché sans casser la dynamique. Cet équilibre n'a qu'un seul trajet pour aboutir : l'incitation à une meilleure protection via des assurances et des couvertures maladies, ce qui va préserver l'agilité et la création d'emplois apportées par ces plateformes en toute sécurité.

Au-delà des frontières nationales, le Maroc offre ici un laboratoire pour le continent. En réussissant cette transition entre l'informel et la formalisation numérique, le Royaume pose les jalons d'un modèle reproductible à l'échelle africaine, où une jeunesse interconnectée et résiliente transforme une contrainte structurelle en un puissant levier d'inclusion économique.