Sénégal: Réalisation d'une centrale électronucléaire - Le pays concrétise son engagement

Le Sénégal a marqué ce lundi une nouvelle étape dans la concrétisation de la décision du pays d'engager la réalisation d'une première centrale électronucléaire. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de haut niveau consacré à la mise en place du Comité stratégique et de l'organe national chargé de la préparation du programme électronucléaire (NEPIO).

Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, a présidé, ce lundi 7 septembre 2026, la cérémonie d'ouverture de l'atelier de haut niveau consacré à la mise en place du Comité stratégique et de l'organe national chargé de la préparation du programme électronucléaire (NEPIO), conformément à l'approche par jalons de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

« Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la concrétisation de la décision du Sénégal d'engager la réalisation d'une première centrale électronucléaire. Elle vise à doter le pays d'une architecture institutionnelle, réglementaire et technique solide pour assurer une préparation rigoureuse, progressive et maîtrisée du programme », renseigne la tutelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'après la même source, le ministre a rappelé à cette occasion que le nucléaire ne se substitue ni au gaz ni aux énergies renouvelables. Il doit contribuer à un mix énergétique diversifié, résilient et compétitif, aux côtés des ressources gazières, des énergies renouvelables, du stockage et du renforcement des réseaux.

« En engageant cette nouvelle étape, le Sénégal entend ainsi faire du nucléaire civil un programme sûr, souverain, crédible et maîtrisé, au service de son développement industriel, de sa souveraineté énergétique et des générations futures », lit-on dans la note du ministère en charge de l'Énergie et du Pétrole publiée à l'issue de cette cérémonie.