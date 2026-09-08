Sénégal: Bourse de sécurité familiale - Le nombre de bénéficiaires passe à 469 497 en 2026

7 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le nombre de bénéficiaires du Programme national de bourse de sécurité familiale (PNBSF) passe de 355 013 à 469 497 en 2026, tandis que l'enveloppe consacrée aux allocations augmente de 52 à 70 milliards de francs CFA, a annoncé, lundi, la ministre de la Famille et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf.

La ministre, selon l'APS, s'exprimait en marge d'une rencontre d'information et de partage consacrée à la reprise des paiements et à la re-certification des bénéficiaires du programme. « Depuis son lancement en 2013, le Programme national de bourse de sécurité familiale s'est affirmé comme un instrument majeur de lutte contre l'extrême pauvreté », a-t-elle déclaré.

Selon Marie Angélique Mame Selbé Diouf, la reprise des paiements, prévue « dans les prochains jours », intervient après une période de suspension ayant permis de faire un état des lieux du programme et de définir de nouvelles orientations. Elle vise à « consolider l'accompagnement des ménages vulnérables et à renforcer la confiance des populations ».

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Cette reprise ouvre également une nouvelle étape avec la re-certification des bénéficiaires. La ministre a expliqué que cette opération répond à un impératif d'équité, de justice sociale et d'efficacité. Elle doit permettre de vérifier la situation socio-économique des ménages, de maintenir dans le programme ceux qui en ont toujours besoin et d'intégrer de nouveaux ménages vulnérables.

« Elle ne constitue ni une sanction ni un retrait arbitraire des droits. Notre objectif est simple : mieux cibler pour mieux protéger », a insisté la ministre. Elle a précisé que le Registre national unique (RNU), qui permet l'identification et la caractérisation des ménages pauvres et vulnérables, constitue « un outil stratégique » pour cette opération.

Marie Angélique Mame Selbé Diouf a par ailleurs annoncé que les personnes détentrices de la carte d'égalité des chances vont également bénéficier des allocations du programme. Elle a invité le réseau des journalistes en protection sociale à contribuer à une information « claire, responsable et pédagogique » sur les objectifs et les modalités de la reprise des paiements et de la re-certification. Les élus ont également été appelés à jouer un rôle de relais de proximité, d'écoute et de pédagogie auprès des populations.

« L'opération de reprise des paiements qui sera entamée dans les jours à venir devra être conduite dans le strict respect des principes d'objectivité, de transparence, d'équité et de respect de la dignité », a-t-elle souligné.

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