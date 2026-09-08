Maroc: Changement de taille à la CNSS, qu'en est-il du modèle ? Grossir était la partie facile

Vingt-cinq millions de bénéficiaires de l'AMO, deux nouvelles filiales, des polycliniques à restructurer, un régime des non-salariés sous tension : devenue l'une des principales infrastructures sociales du pays, la CNSS doit désormais adapter son organisation à sa nouvelle dimension.

Autrefois caisse des salariés du privé, la CNSS a changé de nature : généralisation de l'AMO, arrivée des indépendants, nouvelles catégories couvertes, prestations multipliées. Son périmètre a changé d'échelle, son organisation doit suivre.

Réuni le 3 septembre, le Conseil d'administration a approuvé la création de deux filiales : l'une pour les polycliniques, l'autre pour accélérer la transformation numérique. Le renforcement de la sécurité des systèmes d'information figure aussi parmi les priorités retenues.

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Derrière cette réorganisation technique se cache une question plus simple : une institution conçue pour une protection sociale restreinte peut-elle absorber sans encombre sa généralisation à une grande partie de la population ? Les chiffres donnent la mesure du changement. En 2025, 4,24 millions de salariés étaient déclarés à la CNSS, contre 4,08 millions un an plus tôt. Leur masse salariale déclarée est passée de 222,51 à 244,84 milliards de dirhams. Les cotisations dues ont atteint 36,46 milliards, les prestations du régime général 31,5 milliards.

Mais c'est l'AMO qui raconte la nouvelle CNSS : 25,08 millions de bénéficiaires en 2025, pour 22,65 milliards de dirhams de prestations versées, soit 17% de plus qu'en 2024. A cette échelle, une panne informatique, un remboursement retardé ou une difficulté de recouvrement ne sont plus de simples incidents de gestion : ils peuvent toucher des millions de personnes.

Treize polycliniques et une vieille contradiction

La filiale polycliniques règle une situation ancienne. Le réseau compte treize établissements dans neuf villes, ouvert en 1979 à Derb Ghallef. Conçues pour les assurés sociaux, ces structures ont fini par accueillir tous les patients, jouant un rôle précurseur à une époque où l'offre hospitalière était bien moins développée.

Depuis des années, la CNSS cumule deux fonctions : gérer l'assurance maladie et administrer des établissements de soins. Or l'article 44 de la loi 65-00 interdit précisément ce cumul à un organisme gestionnaire de l'AMO. La séparation décidée n'est donc pas qu'une modernisation : elle répond à une incompatibilité juridique ancienne.

Le problème n'est pas que juridique. Le CESE avait identifié un déficit financier récurrent, compensé par la Caisse, et relevé que le financement des unités médicales avait diminué de moitié entre 2000 et 2017, affectant fonctionnement et équipements. Paradoxe éclairant : le Maroc manque de capacités sanitaires et investit massivement pour en créer, tandis qu'un réseau historique d'une dizaine d'établissements cherche encore son modèle économique.

Le patrimoine n'est pourtant pas négligeable : environ 1.000 lits, 42 salles d'opération, 13 services de réanimation, neuf centres de dialyse, treize services d'imagerie. Le taux d'occupation moyen restait néanmoins inférieur à 50%, avec de fortes disparités selon les établissements. La CNSS assure que la restructuration porte déjà ses fruits : dans une note au CESE en 2024, elle indiquait avoir réduit le déficit des polycliniques de plus de 60% et développé leur offre de soins.

La future filiale devra faire plus que déplacer les mêmes établissements sur l'organigramme. Pour le patient, la réforme se jugera à la qualité des soins, aux équipements, aux délais, à l'accueil, à la capacité d'obtenir un rendez-vous. On ne soigne pas un malade avec un organigramme.

Le voyant orange des non-salariés

Seconde fragilité : les comptes de l'AMO des non-salariés. Le régime comptait 1,69 million d'assurés principaux en 2025, en hausse de 4%. Les prestations ont atteint 2,28 milliards de dirhams, en progression de 24%. Mais le rapport entre prestations versées et cotisations encaissées est passé de 132% à 157% : pour 100 dirhams cotisés, 157 sont versés.

Cela ne condamne pas l'AMO des indépendants, un régime de protection sociale ne se juge pas comme un compte d'exploitation. Mais un déséquilibre durable finit par poser la question du financement. La CNSS mise sur l'élargissement de l'adhésion et l'amélioration du recouvrement : ouvrir des droits est une chose, construire dans la durée l'assiette contributive qui les finance en est une autre.

Le contraste avec le reste de la Caisse est net. En 2025, 10.411 missions d'inspection ont permis de régulariser 151.682 salariés et 6,6 milliards de dirhams de masse salariale. Le recouvrement a rapporté 5,25 milliards, contre 4,79 milliards en 2024. La CNSS grossit, mais doit aussi mieux voir ceux qui restent à ses marges.

Le numérique après le choc

La seconde filiale sera consacrée au numérique, avec un calendrier qui parle de lui-même. En avril 2025, le système informatique de la CNSS avait subi des attaques cybernétiques ayant conduit à une fuite de données. La Caisse avait précisé qu'une partie des documents diffusés était fausse ou tronquée, tandis que la CNDP rappelait les obligations de protection des données personnelles.

Le Conseil d'administration associe donc accélération numérique et renforcement de la sécurité des systèmes. Logique imparable : quand une institution détient les données de millions de personnes, la cybersécurité n'est plus l'affaire du seul service informatique, elle devient une composante de la confiance publique.

La transformation numérique se jugera aussi sur des choses moins spectaculaires qu'une cyberattaque : simplicité d'une démarche, rapidité d'un remboursement, suivi d'un dossier, capacité d'obtenir une réponse sans multiplier les déplacements. Le meilleur service numérique reste celui qui évite une file d'attente réelle.

Passer de la généralisation à la consolidation

La protection sociale marocaine entre dans une nouvelle phase : après avoir élargi la population couverte, il faut consolider ce qui a été construit. Les 25 millions de bénéficiaires sont une avancée quantitative considérable, mais plus leur nombre augmente, plus les exigences de qualité, de financement, de contrôle et de gouvernance augmentent avec lui.

Les deux filiales traduisent cette recherche d'un nouveau modèle : séparer les métiers, autonomiser les polycliniques, concentrer des compétences sur le numérique. Mais elles ne sont qu'un outil. Le véritable bilan ne se dressera ni dans les statuts des nouvelles sociétés ni dans les comptes rendus du Conseil d'administration. Il se fera au guichet, devant l'écran, dans la polyclinique. La CNSS a réussi à changer d'échelle. Son prochain défi est plus difficile : faire en sorte que ses services changent d'échelle sans que l'assuré ne devienne un numéro parmi 25 millions.