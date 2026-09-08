Sénégal: Bourses de sécurité familiale - Le nombre de bénéficiaires passe de 355 013 à 469 497 en 2026 (Ministre)

Dakar — Le nombre de bénéficiaires du Programme national de bourse de sécurité familiale (PNBSF) passe de 355 013 à 469 497 en 2026, tandis que l'enveloppe consacrée aux allocations augmente de 52 à 70 milliards de francs CFA, a annoncé, lundi, la ministre de la Famille et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf.

La ministre de la Famille et des Solidarités s'exprimait lundi en marge d'une rencontre d'information et de partage consacrée à la reprise des paiements et à la re-certification des bénéficiaires du programme.

"Depuis son lancement en 2013, le Programme national de bourse de sécurité familiale s'est affirmé comme un instrument majeur de lutte contre l'extrême pauvreté", a-t-elle déclaré.

Selon la ministre, cette reprise, "prévue dans les prochains jours", intervient après une période de suspension ayant permis de faire un état des lieux du programme et de définir de nouvelles orientations, avec pour objectif de "consolider l'accompagnement des ménages vulnérables et de renforcer la confiance des populations".

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Elle a expliqué que la reprise des paiements ouvre également une nouvelle étape avec la re-certification des bénéficiaires.

"La re-certification répond à un impératif d'équité, de justice sociale et d'efficacité", a-t-elle soutenu, précisant qu'elle vise à vérifier la situation socio-économique des ménages afin de maintenir dans le programme ceux qui en ont toujours besoin et de permettre l'intégration de nouveaux ménages vulnérables.

"Elle ne constitue ni une sanction ni un retrait arbitraire des droits. Notre objectif est simple : mieux cibler pour mieux protéger", a insisté Marie Angélique Mame Selbé Diouf.

La ministre a indiqué que le Registre national unique (RNU), qui permet l'identification et la caractérisation des ménages pauvres et vulnérables, constitue "un outil stratégique" dans cette opération.

Elle a par ailleurs annoncé que les personnes détentrices de la carte d'égalité des chances vont également bénéficier des allocations du programme.

Marie Angélique Mame Selbé Diouf a invité le réseau des journalistes en protection sociale à contribuer à une information "claire, responsable et pédagogique" sur les objectifs et les modalités de la reprise des paiements et de la re-certification.

Elle a également demandé aux élus de jouer un rôle de relais de proximité, d'écoute et de pédagogie auprès des populations.

"L'opération de reprise des paiements qui sera entamée dans les jours à venir devra être conduite dans le strict respect des principes d'objectivité, de transparence, d'équité et de respect de la dignité", a-t-elle souligné.

La ministre a enfin indiqué que l'ambition du gouvernement dépasse le seul versement des allocations, l'objectif étant de faire évoluer progressivement le modèle vers une protection sociale davantage orientée vers la résilience et l'autonomisation des ménages.

"La reprise des paiements et la re-certification constituent bien davantage qu'une opération administrative. Elles représentent une étape importante dans la modernisation de notre système de protection sociale", a-t-elle souligné.