Sénégal: El Hadji Abdourahmane Diouf - 'Le pays se prépare à l'ère nucléaire avec méthode, rigueur et responsabilité'

Dakar — Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, El Hadji Abdourahmane Diouf, a fait part, lundi, à Dakar, de la volonté de l'État du Sénégal de "se préparer à l'ère nucléaire" avec "méthode, rigueur et responsabilité".

"Il n'est plus question de se demander si le Sénégal doit se préparer à l'ère nucléaire ou pas. La décision politique est prise. Notre responsabilité est désormais d'organiser sa mise en oeuvre avec méthode, rigueur et responsabilité", a déclaré M. Diouf lors d'un atelier national sur les rôles et les responsabilités de l'Organe national de mise en oeuvre du programme d'énergie nucléaire (NEPIO).

Cette rencontre de cinq jours est une initiative du ministère de l'Énergie et du Pétrole. L'Agence internationale de l'énergie y participe.

Le but de l'atelier est de déterminer les rôles et les responsabilités du NEPIO, de consolider la "feuille de route" de la politique nucléaire de l'État et d'identifier les besoins en ressources humaines et en capacités institutionnelles.

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L'Organe national de mise en oeuvre du programme d'énergie nucléaire veut élaborer et mettre en oeuvre "un programme national crédible, finançable, sûr et maîtrisé", selon El Hadji Abdourahmane Diouf.

Pour y arriver, l'État doit mettre en place les institutions adéquates, développer des compétences nationales, renforcer le cadre juridique et réglementaire, "déterminer la technologie la mieux adaptée au système électrique sénégalais", a-t-il dit.

"Une centrale nucléaire n'est pas seulement un ouvrage industriel. Elle doit être bâtie sur une infrastructure nationale complète", a souligné le ministre de l'Énergie et du Pétrole.

Le programme nucléaire sénégalais n'est pas une alternative au gaz et aux énergies renouvelables, a-t-il précisé.

Ceux qui vont élaborer et mettre en oeuvre le programme nucléaire vont tenir compte de la protection radiologique, de la protection de l'environnement et de la "non-prolifération", selon M. Diouf.

"Le financement [...] doit être pris en compte dès le départ, la technologie, le modèle industriel et l'organisation institutionnelle également", a-t-il ajouté.

En matière nucléaire, le Sénégal ne va pas se contenter d'acheter la technologie requise, a assuré le ministre de l'Énergie et du Pétrole, ajoutant que le pays va aussi la contrôler, l'exploiter et en maîtriser les risques.