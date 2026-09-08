Sénégal: Un programme veut accompagner 20 éco-entrepreneurs promouvoir l'innovation technologique appliquée à l'action climatique

7 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le directeur de la réglementation environnementale et du contrôle Baba Dramé a annoncé lundi, l'accompagnement par sa structure d'une vingtaine de projets portés par de jeunes éco-entrepreneurs dans le cadre de la troisième édition de l'Académie nationale du projet CleanTech Sénégal

"Je signale qu'il y a environ 20 micro-projets qui sont identifiés pour les former, les encadrer, les mentorer, pour leur donner des chances de mettre sur pied des projets durables", a déclaré M. Dramé.

S'exprimant à l'ouverture de cette académie de trois jours, il a rappelé que l'objectif est de "renforcer les capacités des jeunes porteurs de projets dans le domaine des technologies propres et à les accompagner dans la transformation de leurs idées en entreprises viables".

"Les idées, il faut les structurer, il faut développer des plans d'affaires pour en faire des projets qui soient viables, adaptés au contexte économique et social de notre projet", a-t-il martelé.

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Le directeur de la réglementation environnementale et du contrôle a également annoncé la mise en place d'un fonds destiné à faciliter le démarrage des entreprises issues de cet accompagnement.

"Cette année, nous allons passer à une vitesse supérieure parce que nous sommes en train de mettre en place un fonds d'appui, mais c'est un fonds d'amorçage, un fonds levier d'environ 500 millions de francs CFA", a-t-il indiqué, évoquant des discussions en cours avec des banques intéressées.

"Ce fonds-là permettra aux jeunes qui le souhaitent et qui ont des projets bien encadrés, bien élaborés, bien mentorés de pouvoir bénéficier d'un financement de démarrage pour mettre en place leurs entreprises", a souligné M. Dramé, assurant la poursuite de l'accompagnement à travers un suivi sur le terrain durant les premières années.

Il a rappelé que le projet CleanTech vise à promouvoir l'innovation technologique appliquée à l'action climatique au Sénégal, "en transformant les défis liés au changement climatique et à la dégradation de l'environnement en opportunités de création d'emplois, de revenus et de valeur ajoutée".

Le docteur Ismaïla Sène, spécialisé dans l'accompagnement d'entrepreneurs, a insisté sur la nécessité de combiner "formation, coaching, mentorat et appui financier pour assurer la pérennité des entreprises".

"Parce que la formation à elle seule ne suffit pas, le coaching à lui seul ne suffit pas, le mentorat uniquement ne suffit pas", a-t-il martelé, estimant que tous ces leviers doivent être mobilisés pour permettre aux jeunes de relever le défi de la durabilité.

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