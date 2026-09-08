Sénégal: Air Sénégal renforce sa flotte avec un Boeing 737

Diass — La compagnie nationale Air Sénégal a réceptionné, lundi, à l'Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), un Boeing 737-800 NG baptisé " Gorée", du nom de l'ile-mémoire au large de Dakar, dans le cadre du renforcement de sa flotte, a constaté l'APS

"L'opération que nous venons de faire marque une étape importante pour la compagnie nationale qui est Air Sénégal", a notamment déclaré le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye.

Il souligne que cette acquisition revêt une "portée stratégique" et s'inscrit dans les orientations définies par les autorités sénégalaises allant dans le sens de "renforcer la souveraineté aérienne du pays".

Selon lui, la réception du nouvel appareil entre "en droite ligne avec le master plan, le quinquennat, la stratégie nationale de développement du Sénégal 2024-2029", ainsi que le "business plan de Air Sénégal", dans une perspective "d'impulser directement le Sénégal vers une souveraineté aérienne".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Elle nous permettra de consolider notre compagnie nationale, elle nous permettra aussi de jeter les bases de la mise en place d'une plateforme aérienne régionale, voire même internationale", a poursuivi le ministre en parlant de cette nouvelle acquisition.

Abdoul Ahad Ndiaye a également insisté sur la volonté des autorités d'aller vers une homogénéisation de la flotte d'Air Sénégal.

"Aujourd'hui, avec le souhait, en tout cas du président de la République, nous allons continuer à faire des acquisitions pour le compte de notre compagnie nationale Air Sénégal, avec des avions exclusivement de type Boeing", a-t-il martelé.

Il a rappelé, à cet effet, que son prédécesseur avait déjà signé, le 18 novembre 2025, une lettre d'intention avec l'opérateur américain.

Il s'agira, selon lui, de contribuer à une "rationalisation des charges de la compagnie, notamment en matière d'exploitation et de maintenance".

La coopération avec Boeing devrait également permettre à Air Sénégal de renforcer ses capacités techniques, en permettant à la compagnie sénégalaise d'ouvrir des centres techniques et d'être "plus performante en termes de gestion technique", a encore expliqué le ministre en charge des Transports aériens.

Abdoul Ahad Ndiaye a par ailleurs mis en exergue "le caractère patrimonial de cette acquisition en possession directe et sur fonds propres".

"Tout ce qu'on a pu avoir comme flotte, les opérations, les avions, c'était soit du crédit-bail, soit de la location. Et aujourd'hui, le gouvernement a fait le choix de mettre cette acquisition dans le budget du Sénégal, donc c'est une acquisition exclusive", a-t-il précisé.

Il a également félicité le directeur général d'Air Sénégal, Tidiane Ndiaye, et l'ensemble des équipes de la compagnie pour leur engagement dans le processus de redressement de l'entreprise publique.

Le nouvel appareil de 174 passagers est également associé aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a rappelé le ministre, notant que c'est avec cet appareil que "nous allons partir à Athènes pour récupérer la flamme olympique de manière symbolique".

Présentant Air Sénégal comme un partenaire exclusif de cet évènement, M. Ndiaye a indiqué que le transport de la flamme olympique sera l'occasion de faire une démonstration de l'intermodalité entre les différents moyens de transport associés aux JOJ.