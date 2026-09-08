Sénégal: DPG - Des élus territoriaux de Tivaouane s'attendent à des engagements pour une décentralisation renforcée

Tivaouane — Des élus territoriaux interrogés par l'APS à la veille de la déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, ont dit attendre de ce grand oral, des engagements en faveur d'un renforcement de la décentralisation, dans le cadre de l'Acte IV, notamment par un transfert de "ressources financières conséquentes".

Le maire de Mboro, Abdallah Tall a dit attendre de la DPG des "réponses concrètes aux préoccupations quotidiennes" des populations, estimant que la réussite de l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050" doit se traduire par des réalisations tangibles dans les collectivités territoriales.

Dans sa commune où plusieurs quartiers manquent toujours d'eau, l'accès au liquide précieux figure parmi les priorités.

Il appelle l'État à demander à l'opérateur privé sur place de renforcer les infrastructures hydrauliques, de sécuriser durablement la distribution et d'anticiper les besoins liés à la croissance démographique.

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Il plaide aussi pour un programme ambitieux d'assainissement, comprenant la réalisation de réseaux modernes de drainage des eaux pluviales, une meilleure gestion des eaux usées et des investissements destinés à améliorer durablement le cadre de vie.

Dans le domaine des infrastructures routières, Abdallah Tall souhaite l'accélération de la réhabilitation et du bitumage des routes reliant les différents quartiers de Mboro, afin de faciliter les déplacements, le transport des produits agricoles pour un meilleur développement de l'économie locale.

Sur le plan économique, il préconise des mesures en faveur des producteurs, des petites entreprises, de la transformation locale des produits et de la création d'emplois pour les jeunes, afin de mettre en valeur les importants atouts de Mboro dans les domaines agricole, industriel et commercial.

Son plaidoyer concerne aussi la construction du centre de santé et le renforcement de ses équipements et de son personnel, la construction de nouvelles salles de classe pour résorber les abris provisoires, l'augmentation des ressources allouées aux communes, des transferts plus réguliers et une plus grande autonomie des élus locaux.

Le renforcement des investissements publics dans les territoires, la réduction des disparités entre communes, la construction d'une caserne de sapeurs-pompiers à Mboro pour réduire les délais d'intervention en cas d'incendie ou d'accident et l'érection d'un poste de Police font aussi partie du plaidoyer du maire de Mboro.

Le maire de Pire, Mamadou Ndoye Bane, dit pour sa part, attendre de la DPG du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo des "engagements concrets" pour la réalisation l'Agenda "Sénégal 2050", surtout en faveur des collectivités territoriales.

Il milite en faveur d'une décentralisation renforcée, à travers un transfert effectif de compétences et des ressources financières nécessaires.

"Les collectivités territoriales ne peuvent pas répondre efficacement aux attentes des populations sans des moyens adaptés", a soutenu M. Bane dans un entretien avec l'APS.

Le maire de Pire appelle aussi à accélérer les investissements dans les infrastructures de base, notamment les routes, les ouvrages hydrauliques, l'assainissement, les établissements de santé et les écoles, afin de réduire les inégalités entre les territoires.

"Des mesures fortes devraient être prises en faveur de l'insertion des jeunes, de l'entrepreneuriat local, de la formation professionnelle et de la valorisation des potentialités économiques propres à chaque territoire", a estimé Mamadou Ndoye Bane.

Il préconise la mise en place de "mécanismes clairs" de financement des collectivités territoriales, d'un calendrier précis pour la mise en oeuvre des réformes annoncées et d'un cadre permanent de concertation entre l'État et les élus territoriaux.

De son côté, la présidente du Conseil départemental de Tivaouane, Seynabou Gaye Touré dit espérer que ce grand oral du chef du gouvernement donnera lieu à des "engagements forts" en faveur du renforcement des conseils départementaux et, plus largement, de la décentralisation.

Dans le contexte de la mise en oeuvre annoncée de l'Acte IV de la décentralisation et des pôles-territoires, elle souhaite une "clarification" et un renforcement des compétences des départements, accompagnés des ressources financières nécessaires à leur exercice.

"Nous attendons surtout un renforcement des conseils départementaux, à travers davantage de moyens et de compétences, pour nous permettre de répondre efficacement aux besoins des populations", a-t-elle confié à l'APS.

"Le renforcement de la décentralisation ne doit pas se limiter au transfert de compétences. Il doit également s'accompagner d'un transfert conséquent de ressources, d'une fiscalité locale plus dynamique et d'une meilleure prévisibilité des financements", a-t-elle expliqué.

Pour Seynabou Gaye Touré, la réussite de cette nouvelle étape de la décentralisation devra se mesurer à la capacité des collectivités territoriales à agir concrètement sur le développement économique et social de leurs territoires.

Le maire de Koul Modou Fall a invité le chef du gouvernement à livrer un "discours de vérité" axé sur le réalisme face à la situation économique du pays. Il estime que les pouvoirs publics comme les populations doivent prendre la pleine mesure des difficultés économiques que traverse le pays et "accepter les sacrifices" nécessaires au redressement du pays.

"Il faut que tout le monde accepte de souffrir jusqu'au moment où la situation économique se rétablira", a-t-il lancé, appelant à ne pas nourrir "d'attentes irréalistes".

"Nous ne devons pas nous attendre à un miracle. Le pays est dans une situation catastrophique qui demande des sacrifices. Pas autre chose", a estimé Modou Fall.