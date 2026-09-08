Sénégal: Un collectif de femmes plaide pour la poursuite de la dynamique du processus de paix en Casamance

Ziguinchor — La présidente de la Plateforme des femmes pour la paix en Casamance (PFPC), Ndèye Marie Diédhiou Thiam a plaidé, lundi pour la poursuite de la dynamique allant dans le sens de faire avancer le processus de paix dans cette partie sud du pays, insistant sur des actions concrètes comme le retour des déplacés.

"Il y a eu des propositions qui ont été faites lors de cette rencontre, à savoir la poursuite de la dynamique dans le cadre du processus de paix en Casamance. Pour cela, il nous faut s'assoir et retracer tout ce qui s'est passé, mais aussi voir ce que nous allons faire ensemble pour faire avancer le processus", a dit Mme Thiam.

Elle prenait part à une rencontre de dialogue initiée par ONU-Femmes, à laquelle ont participé des femmes membres du Cercle des médiatrices de la Casamance.

La rencontre a été notamment l'occasion pour les participantes de s'attarder sur des événements liés au conflit, en retraçant le processus de paix et en mettant l'accent sur les défis et perspectives, relativement à "ce qui reste à faire et les méthodes devant être utilisées pour faire avancer le processus".

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"Un retour à la base aussi s'impose pour dire aux femmes qui nous avaient mandatées ce qui a été fait", a expliqué la présidente de la PFPC.

"Avec la base composée de femmes, les membres de la plateforme vont échanger sur la nouvelle tournure des événements, avec des signaux qui sont au vert et leur demander leurs avis afin d'arriver à une paix définitive", a-t-elle poursuivi.

Ndèye Marie Diédhiou Thiam a soutenu que les membres de la plateforme vont profiter des échanges avec la base pour "recenser les besoins des populations qui ont vécu en zones de conflit".

"Nous voulons que ce qui a été réalisé avec un des camps pour le dépôt des armes soit fait avec d'autres comme certains démembrements du Mouvement des forces démocratique de la Casamance (MFDC). Nous invitons l'Etat du Sénégal à prendre cette question à bras-le-corps", a-t-elle martelé.

"C'est vrai que nous avons le Plan Diomaye pour la Casamance, mais nous avons noté des difficultés que le Cercle des médiatrices de la Casamance pourra prendre en compte, avec un document qui sera déposé sur la table du président de la République pour lui montrer qu'il y a des choses qui restent à faire par rapport à ce plan", a encore fait valoir Mme Thiam.

Elle souligne que les femmes des autres régions du Sénégal comme celles de la Gambie et de la Guinée Bissau sont attendues au sein du Cercle des médiatrices de la Casamance, magnifiant "leur soutien aux femmes casamançaises au plus fort du conflit".