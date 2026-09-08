Sénégal: Cheikhou Oumar Ba - 'Le gouvernement est attentif au nombre limité de chercheurs dans le domaine de l'agriculture'

Dakar — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Cheikhou Oumar Ba a évoqué, lundi, la pertinence d'un renforcement du capital scientifique de l'Institut de Recherche agricole (ISRA), notant que le nombre "limité" de chercheurs dans le secteur reste "une priorité qui retient toute l'attention du gouvernement".

"Le nombre de chercheurs, au regard des ambitions nationales, demeure encore limité. C'est un constat que je fais mien, et qui appelle des efforts soutenus de renforcement du capital scientifique de l'ISRA. Je peux vous assurer que cette priorité retient toute l'attention du gouvernement", a notamment assuré le ministre à l'ouverture de la session 2026 du comité scientifique et technique de l'Institut sénégalais de Recherches agricoles (ISRA).

Cette rencontre présentée comme "l'instance majeure" de la gouvernance scientifique de cette structure publique a réuni plusieurs chercheurs et responsables de l'ISRA ainsi que des partenaires techniques et financier.

A cette occasion, Cheikhou Oumar Bâ a réitéré l'engagement "ferme" du gouvernement, consistant à accompagner la modernisation et le renforcement des capacités de l'Institut sénégalais de recherches agricoles.

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"Je vous exhorte à nourrir une curiosité insatiable, à questionner sans relâche les modèles établis, et à oser l'innovation. Le chemin vers des systèmes alimentaires durables est encore long, mais il ne pourra être tracé sans une recherche forte, créative et résolument ancrée dans les réalités du terrain", a-t-il dit aux chercheurs.

Organisé annuellement, le comité scientifique et technique de l'Institut sénégalais de recherches agricoles représente un "moment clé de concertation et de bilan scientifique" au cours duquel, l'ISRA et ses partenaires définissent les grandes orientations de la recherche agricole nationale.

Cette instance permet également de faire le point sur les avancées scientifiques, d'identifier les défis émergents et de préciser les orientations futures des activités de recherche de l'ISRA, indique-t-on.

"Cette session sera l'occasion d'examiner l'état d'avancement du Plan stratégique de développement 2026-2035, de présenter le programme scientifique 2027 sur les thématiques prioritaires de l'Institut, (...) en parfait alignement avec les priorités de mon département", a souligné le ministre Cheikhou Oumar Ba.

Il faisait notamment allusion à la sécurisation des filières semencières, de la production à la mise en marché, et à la nécessité de "bâtir une agriculture capable de résister aux chocs climatiques qui frappent, chaque année un peu plus durement, nos producteurs".