Afrique: Tournoi UFOA-A qualificatif CAN U17 - La Gambie s'impose largement devant la Sierra Leone, 4-1

Dakar — L'équipe nationale de football de la Gambie des moins de 17 ans s'est imposée largement (4-1) devant celle de la Sierra Leone au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, pour le compte de la première journée du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations de la zone de l'Union des fédérations ouest-africaine de football (UFOA-A).

Mené dès la troisième minute grâce à un but de Bangoura, les Baby Scorpions ont réagit en marquant trois buts à la fin de la première mi-temps. Alieu Saine à deux reprises et Sharif Touray ont été les buteurs de la première mi-temps du côté gambien.

Enté en seconde mi-temps, Muhamed Jatta a marqué le quatrième but des Gambiens. Avec son doublé, Alieu Saine a été désigné "homme du match".

Avec ce score , les Baby scorpions prennent la deuxième place derrière les Lionceaux du Sénégal qui ont surclassé (4-0) la Mauritanie en match d'ouverture.

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La première journée va se poursuivre dans la poule B, avec le choc Mali-Libéria.

L'équipe nationale des moins de 17 ans de la Guinée-Bissau a été disqualifiée du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations de la zone de l'Union des fédérations ouest-africaine de football (UFOA-A), suite aux tests IRM sur l'âge de ses joueurs.

Avec la disqualification de la Guinée Bissau, la poule B a été réduite à trois équipes que sont le Mali, la Guinée et le Liberia.

Le tournoi UFOA/A U17 a démarre lundi et se poursuivra jusqu'au au 20 septembre.

Les moins de 17 ans du Sénégal vont tenter de décrocher leur troisième titre d'affilée dans cette compétition de la zone UFOA-A. Ils avaient remporté le tournoi en 2024 et 2025.

Les rencontres des deux premières journées, prévues lundi et mardi, vont se dérouler au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Les autres rencontres de la compétition sont programmées au stade Lat-Dior de Thiès.