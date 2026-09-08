Sénégal: Protection sociale - La DGPSN mobilise journalistes et élus pour mieux informer sur le PNBSF

La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Diouf, a annoncé, lundi à Dakar, le versement des allocations du Programme national de Bourses de sécurité familiale (PNBSF) d'ici à la fin septembre 2026, appelant les journalistes et les élus locaux à contribuer à une large diffusion de l'information auprès des bénéficiaires.

La rencontre d'information organisée à leur intention vise notamment à clarifier les nouveaux critères d'éligibilité fondés sur le Registre national unique (RNU) et à préparer les communautés à la reprise effective des transferts monétaires avant la rentrée scolaire.