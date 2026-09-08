ALGER — Des économistes ont salué les orientations données par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, pour l'accélération de la réalisation de la ligne ferroviaire reliant Tamanrasset au Nord du pays, estimant qu'elles traduisent une vision stratégique claire visant à conforter la place de l'Algérie et à transformer les grands projets en levier de diversification de l'économie nationale.

Dans ce cadre, l'économiste Abdelkader Slimani a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que les orientations du président de la République à ce sujet "participent d'une vision stratégique et économique claire visant à transformer les grands projets publics, de simples investissements dans les infrastructures, en un moteur de la production nationale et un levier de diversification de l'économie, contribuant à la réduction de la facture d'importation".

L'investissement dans les lignes ferroviaires dans le Sud ouvre la voie devant l'Algérie à la création de nouvelles chaînes de valeur, tout en reliant la production nationale aux marchés africains, permettant ainsi de transformer le Sud, d'une zone de transit géographique, en un espace de production, d'investissement et d'échanges commerciaux, a ajouté l'expert, estimant que l'objectif fixé d'une mise en service, à fin 2028, de la ligne ferroviaire reliant le Nord du pays à Tamanrasset illustre le caractère hautement prioritaire de ce projet.

Il a expliqué que cette ligne, qui traversera Laghouat, Ghardaïa, El Meniaa et In Salah, ne doit pas être perçue comme un simple projet de transport, mais comme un corridor économique et stratégique à même de contribuer à la réorganisation de la carte économique de l'Algérie, en reliant les régions du Nord et du Sud, en attirant les investissements et en dynamisant l'activité industrielle, minière, agricole et commerciale.

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Cette ligne ferroviaire pourrait constituer pour l'Algérie un prolongement logistique vers la profondeur africaine, au vu de sa jonction avec les réseaux routiers et les corridors transsahariens, a-t-il dit.

S'agissant de l'augmentation de la production des entreprises et sociétés nationales pour répondre aux besoins des grands projets, le même expert a estimé que l'instruction du président de la République "marque un tournant majeur dans la philosophie de l'investissement public", à travers l'exploitation des grands projets comme levier pour l'industrie nationale.

Pour l'analyste économique Houari Tigharsi, les orientations du président de la République participent d'une vision économique visant à transformer les grands projets publics, d'investissements dans les infrastructures, en un moteur de la production nationale et un levier de diversification de l'économie, contribuant à la réduction de la facture d'importation.

Soulignant l'importance stratégique de la ligne ferroviaire reliant le Nord du pays à Tamanrasset, le même expert a précisé que le projet dépasse sa dimension logistique directe et peut contribuer à redessiner la carte économique du Sud en reliant les zones de production, les gisements miniers et les zones d'activité aux marchés nationaux et aux ports.

Il a, à cet égard, souligné l'importance de l'orientation du président de la République visant à associer les grands projets d'infrastructures à l'augmentation de la production nationale, y voyant un appel à l'implication effective des entreprises et sociétés nationales pour répondre aux besoins d'équipement de ces projets en divers biens et services.

Il a affirmé que le projet de la ligne ferroviaire reliant le Nord du pays à Tamanrasset représente une opportunité pour renforcer les capacités industrielles qui resteront après l'achèvement du projet, à travers l'implication de plusieurs secteurs dans sa réalisation, notamment les industries du ciment, du fer et de l'acier, les matériaux liés aux chemins de fer, les équipements électriques et de travaux publics, les solutions numériques et les systèmes de contrôle.

De son côté, l'économiste Ishak Kherchi a relevé que les orientations du président de la République reflètent l'importance stratégique accordée par l'Etat au projet de la ligne ferroviaire reliant le Nord à Tamanrasset, en tant que projet économique, de développement et de souveraineté aux retombées à long terme sur l'avenir de l'Algérie.

M. Kherchi a estimé que les instructions du président de la République relatives à la mise en service de la ligne à la fin 2028 véhiculent un message important selon lequel l'Algérie considère ce projet comme l'un des projets capables de redessiner la carte économique et logistique du pays.

Pour rappel, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait affirmé, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, que la ligne ferroviaire reliant Tamanrasset au Nord du pays, constitue une réalisation historique inédite dans l'Algérie victorieuse, insistant sur la nécessité de garantir sa livraison dans les délais impartis.

Le président de la République a également instruit le Gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour impliquer effectivement les entreprises et sociétés nationales dans l'augmentation de la production à tous les niveaux, pour répondre aux besoins liés à l'équipement des grandes infrastructures en différents biens et services, et ce, afin de continuer à consolider l'économie nationale et de s'éloigner davantage d'une politique d'importation non étudiée et sans objectif.