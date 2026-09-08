Tunisie: A la Maison de la culture de Chebba - Une peau neuve et une inauguration prochaine

La rénovation ne s'est toutefois pas limitée aux espaces dédiés aux spectacles. L'ensemble des réseaux techniques a été repris, notamment l'installation électrique, renforcée par un transformateur, ainsi que les systèmes de climatisation et de chauffage central.

À une quarantaine de kilomètres de Mahdia, la Maison de la culture de Chebba s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Après d'importants travaux d'aménagement, d'extension et de modernisation, l'établissement prépare son inauguration et le retour de ses activités dans des espaces entièrement repensés.

Pensée pour répondre aux besoins actuels de la création et de la pratique culturelle, la nouvelle Maison de la culture se veut à la fois un lieu de diffusion, de formation, de création et de rencontre. Au coeur de cette rénovation, une nouvelle salle de spectacles polyvalente de 300 places vient remplacer l'ancienne. Dotée d'équipements répondant aux normes techniques actuelles, elle est complétée par une nouvelle scène polyvalente et une toiture technique permettant d'accueillir spectacles théâtraux, concerts et autres manifestations artistiques.

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Les espaces réservés aux artistes ont également été repensés avec la création de trois nouvelles loges. Une régie de diffusion, équipée selon les standards techniques actuels, vient renforcer les capacités de l'établissement et accompagner les différentes productions qui y seront accueillies.

La rénovation ne s'est toutefois pas limitée aux espaces dédiés aux spectacles. L'ensemble des réseaux techniques a été repris, notamment l'installation électrique, renforcée par un transformateur, ainsi que les systèmes de climatisation et de chauffage central. Les réseaux d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées ont également été rénovés. Les façades extérieures et la clôture du bâtiment ont fait l'objet d'une remise à niveau, tandis que des espaces de stationnement ont été prévus pour les véhicules des artistes et des intervenants.

L'environnement immédiat de la Maison de la culture a lui aussi été réaménagé avec la création d'espaces verts. Une attention particulière a par ailleurs été accordée aux conditions d'accueil du public et à l'accessibilité des différents espaces.

La formation et la pratique artistique occupent une place importante dans cette nouvelle configuration. Les clubs spécialisés existants ont été réaménagés, avec notamment un espace consacré à l'informatique. Trois clubs ont été transformés en espaces polyvalents et deux nouveaux clubs de ce type ont été créés, élargissant ainsi les possibilités d'activités et d'ateliers. D'autres espaces viennent compléter cet ensemble : deux bureaux administratifs, un hall d'accueil multifonctionnel ainsi qu'une galerie consacrée aux arts plastiques. De quoi permettre à la Maison de la culture d'accueillir aussi bien des expositions que des rencontres, des ateliers et diverses manifestations artistiques.

L'accessibilité n'a pas été oubliée dans cette rénovation. Les sanitaires des clubs et de l'aile administrative ont été réaménagés et de nouvelles unités ont été créées pour les usagers de la salle de spectacles, dont une réservée aux personnes en situation de handicap.

À travers cette transformation, la Maison de la culture de Chebba entend retrouver pleinement sa vocation de lieu de proximité, ouvert aux artistes comme aux habitants. Plus qu'une simple rénovation de bâtiment, cette nouvelle étape offre à la ville un équipement culturel modernisé, capable d'accompagner la création, de favoriser les pratiques artistiques et de participer au dynamisme culturel local.

À l'approche de son inauguration, c'est donc une Maison de la culture renouvelée qui se prépare à accueillir de nouveau son public et à inscrire son activité dans une nouvelle dynamique culturelle pour la région.