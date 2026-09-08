Tunisie: Présidence de la Ligue arabe - Le pays veut renforcer l'efficacité de l'action commune

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a appelé, lundi au Caire, à renforcer la solidarité et la coordination entre États arabes, à rapprocher les vues et à donner une nouvelle impulsion à l'action arabe commune.

Présidant les travaux de la 166e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, le ministre a souligné que la présidence tunisienne du Conseil constitue une responsabilité que la Tunisie entend mettre à profit pour renforcer l'efficacité de l'action arabe commune et favoriser une réponse collective aux défis auxquels fait face la région.

Abordant la situation régionale, Mohamed Ali Nafti a réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne, soulignant que la sécurité et la stabilité dans la région ne pourront être réalisées sans que le peuple palestinien recouvre l'ensemble de ses droits légitimes.

Il a réitéré le soutien de la Tunisie au droit du peuple palestinien à établir son État indépendant et souverain sur l'ensemble de son territoire, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.

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Le ministre a, par ailleurs, condamné les agressions visant les territoires syrien et libanais, exprimant la solidarité de la Tunisie avec ces deux peuples et appelant au respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des deux pays.

Concernant la Libye, Mohamed Ali Nafti a réaffirmé l'attachement de la Tunisie à une solution inter-libyenne garantissant l'unité et l'intégrité territoriale du pays. Il a également exprimé la solidarité de la Tunisie avec le Soudan et le Yémen et son soutien aux efforts visant à surmonter les crises que traversent les deux pays.

Mohamed Ali Nafti a également exprimé la solidarité de la Tunisie avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, Bahreïn, Oman, la Jordanie et l'Irak face aux agressions et violations ciblant leur souveraineté, leur sécurité, leur stabilité et leur intégrité territoriale.

Il a réaffirmé, à cet égard, le rejet catégorique de toutes les formes d'agression et d'escalade et appelé au respect des principes de bon voisinage, de souveraineté des États et de non-ingérence dans leurs affaires intérieures.

Le chef de la diplomatie tunisienne a plaidé, dans ce contexte, pour le renforcement de la coordination et de la concertation entre les pays arabes afin de faire face aux risques sécuritaires, ainsi que pour le développement de mécanismes de veille et d'alerte précoce permettant une meilleure prévention et une réaction rapide aux crises.

Il a insisté, dans ce sens, sur l'importance de la mise en oeuvre effective des décisions et stratégies arabes adoptées et de leur traduction en programmes et projets concrets répondant aux attentes des peuples arabes.

Abordant les volets économique, social et du développement, le ministre a mis en avant la contribution de la Tunisie aux initiatives arabes, rappelant notamment l'accueil, fin 2025, d'une réunion arabe de haut niveau préparatoire au deuxième Sommet du développement social, ainsi que la présidence tunisienne du Conseil économique et social de la Ligue des États arabes.

Il a, également, rappelé l'obtention par la Tunisie, le 4 décembre 2025, du Prix de l'Excellence gouvernementale arabe dans le domaine de l'éducation pour son projet « Système intégré pour la vie scolaire », ainsi que la présidence tunisienne, depuis 2026, de la Haute Instance du Conseil arabe des spécialités médicales.

Mohamed Ali Nafti a, en outre, mis en exergue le choix de Tunis « Capitale du tourisme arabe pour 2027 », une distinction qui ouvre de nouvelles perspectives pour développer les échanges touristiques et culturels entre les pays arabes.

A la fin de son intervention, le ministre a réaffirmé la détermination de la Tunisie à continuer à oeuvrer, activement, en coordination avec le secrétaire général de la Ligue des États arabes et ses États membres, en vue de renforcer les différents mécanismes de l'action arabe commune.

Les délégations arabes participant à la session ont, de leur côté, salué le rôle de la Tunisie dans le soutien de l'action arabe commune, formant le voeu de voir cette session contribuer au renforcement du dialogue, de la concertation et de l'unité des rangs arabes.

En marge de la session, Mohamed Ali Nafti a tenu plusieurs entretiens avec ses homologues arabes consacrés notamment à l'évolution des relations bilatérales, aux moyens de développer la coopération et aux préparatifs des prochaines échéances.