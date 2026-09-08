Tunisie: Cinéma « Miseria » - Elyes Baccar passe au tournage

Le cinéaste a annoncé sur ses réseaux sociaux le lancement prochain du tournage, marquant une nouvelle étape dans la réalisation de ce projet porté par sa société Kantara Pictures. Au casting, Eya Bellagha, Molka Aouij, Jamel Madani, Mohamed Dahech et Karim Kéfi...

Après plusieurs années consacrées au développement de son nouveau projet, le réalisateur tunisien Elyès Baccar s'apprête à donner le premier tour de manivelle à «Miseria», son nouveau long métrage de fiction. Le cinéaste a annoncé sur ses réseaux sociaux le lancement prochain du tournage, marquant une nouvelle étape dans la réalisation de ce projet porté par sa société Kantara Pictures. Écrit et réalisé par Elyès Baccar, «Miseria» suit Nada, une jeune femme de 20 ans confrontée à une profonde dépression après le meurtre mystérieux de sa soeur jumelle, Lina.

Son quotidien bascule lorsqu'elle rencontre Hela, sa voisine, une jeune boxeuse déterminée à intégrer l'équipe olympique tunisienne. Derrière cette rencontre se noue une histoire traversée par la solitude, la violence, les difficultés sociales et la quête d'une issue possible. Le projet est annoncé comme une coproduction entre la Tunisie et les Etats-Unis, à la croisée du drame et de l'action. Si le film apparaît depuis quelque temps dans les bases professionnelles sous le nom de «Miseria», son passage au tournage constitue aujourd'hui une nouvelle étape du projet.

Formé à la réalisation au Conservatoire libre du cinéma français à Paris, Elyès Baccar a également suivi une formation à La Fémis. Il commence son parcours professionnel comme assistant réalisateur sur des productions tunisiennes et étrangères, avant de passer à la réalisation. Son parcours s'est construit ensuite entre fiction, documentaire, télévision et théâtre. Il signe notamment les courts métrages «L'impasse du temps perdu» et «Souviens-toi», avant de réaliser «Elle et lui» (Hia wa Houa), son premier long métrage de fiction.

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Le documentaire occupe une place importante dans son travail. «Pakistan 7.6» lui vaut notamment une distinction au Festival du film documentaire d'Al Jazeera, tandis que «Le Mur des lamentations» reçoit le Prix spécial du jury au festival du film d'Ocean à New Delhi. Avec « Rouge », consacré à la révolution tunisienne, Baccar revient sur un moment déterminant de l'histoire récente du pays à travers les paroles et les témoignages de ceux qui l'ont vécu. Le film a été présenté en première mondiale au Doha Tribeca Film Festival en 2011.

Il poursuit cette exploration avec «Lost in Tunisia», réalisé en 2016, avant de revenir à la fiction avec «Tunis by Night». Présenté en compétition internationale au Festival international du film du Caire, le film a valu à Raouf Ben Amor le prix du meilleur acteur. Il sera également distingué dans d'autres festivals internationaux.

Avec « Miseria », Elyès Baccar poursuit ainsi un parcours marqué par un intérêt constant pour les trajectoires individuelles prises dans des réalités sociales et historiques plus larges. Le début du tournage ouvre désormais une nouvelle phase pour ce projet, dont les premières informations avaient été rendues publiques au cours de son développement.