Tunisie: Expatriés - Talbi tombeur de Lens

Infranchissable axial de Lorient.

Lors de la 3e journée de Ligue 1, Lorient s'est imposé à Lens (1-0). L'arrière de Lorient, Montassar Talbi, était titulaire et a réalisé une bonne prestation. Egal à lui-même, il s'est classé meilleur défenseur de Lorient.

Bettaïeb au Raja pour 2 ans

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'attaquant Adel Bettaïeb, 29 ans, a finalement paraphé un contrat avec les Marocains du Raja Casablanca jusqu'au 30 juin 2028. Passé par La Louvière en Belgique, Dudelange au Luxembourg, Boluspor, Poli Iasi, l'Universitatea Cluj et Arges Pitesti en partie, le globe-trotter Bettaïeb va à présent évoluer au Maroc.

Neffati buteur

Lors de la 26e journée de la Superettan, 2e échelon suédois, Moutaz Neffati a inscrit le but égalisateur pour Norrköping face à Ljungskile (2-2). A huit journées du terme, Norrköping caracole en tête.

Haj Mohamed passeur décisif

Le sociétaire de Beerschot, Haj Mohamed, a délivré une passe décisive à la 94' face à Patro (4-2). Beerschot est leader de la Challenger pro league.

Khaoui vainqueur

Lors de la 5e journée de Ligue 2 française, le Red Star s'est imposé à Laval (2-1). Seifeddine Khaoui était titulaire et a joué une heure avant d'être remplacé. Il a délivré une passe décisive à la 37' sur le premier but de son équipe.

Assist de Ben Slimane

Lors de la 5e journée du Championship, 2e échelon anglais, Norwich City a battu Sheffield United (3-1). Anis Ben Slimane était titulaire et a été remplacé à la 61'. Il a réalisé une bonne prestation, offrant une passe décisive sur le deuxième but de son équipe.

But de Valery

En Ligue One, 3e échelon anglais, l'arrière droit titularisé Yan Valery a inscrit un but décisif à la 79' pour Sheffield Wednesday face à Peterborough lui permettant de l'emporter (2-1) et de garder le leadership. Valery a été remplacé à la 87' pour blessure.