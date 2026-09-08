Burkina Faso: Rentrée scolaire 2026-2027 - Moumouni Zoungrana annonce une révision des curricula

Le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana, a présidé la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs, lundi 7 septembre 2026, à Ouagadougou.

La direction régionale de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Kadiogo a accueilli, lundi 7 septembre 2026, à Ouagadougou, une cérémonie de montée des couleurs, en prélude à la rentrée scolaire 2026-2027. Elle a été présidée par le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana, qui avait à ses côtés des responsables administratifs, enseignants et autres acteurs du secteur de l'éducation du Kadiogo.

A l'issue de la cérémonie, le ministre chargé de l'Enseignement secondaire a salué le travail accompli par les différents acteurs de l'éducation au cours de l'année scolaire 2025-2026. Pour lui, les bons résultats enregistrés ne sont pas l'oeuvre d'une seule personne, mais le fruit des efforts quotidiens de l'ensemble de ces acteurs.

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« Lorsqu'il y a de bons résultats, on voit rapidement les directions centrales, on voit le ministère, mais on oublie par moments que dans le silence, il y a des femmes et des hommes qui mouillent le maillot au quotidien pour que ceux qui sont au-dessus soient appréciés. C'est un devoir moral pour nous de marquer cette pause pour les saluer et leur témoigner toute notre gratitude et reconnaissance », a confié le ministre chargé de la Formation professionnelle et technique.

Pour la nouvelle année scolaire 2026-2027, le ministre a invité les acteurs à aborder les prochaines conférences pédagogiques avec l'esprit du changement. Il les a encouragés à rechercher des solutions réalistes aux difficultés rencontrées dans le secteur, en tenant compte des moyens disponibles et du contexte national. « Cette dynamique de transformation doit également concerner les contenus enseignés. Nous allons revoir les curricula, notamment en histoire, en géographie et en éducation civique.

Cette démarche vise à renforcer la place des valeurs jugées importantes pour la société burkinabè », a-t-il affirmé. Moumouni Zoungrana a ajouté qu'un petit livret sera mis à la disposition des enseignants dès la rentrée, en attendant la production de nouveaux manuels. Tout en saluant l'accompagnement du ministère à leur côté, le directeur régional de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Kadiogo, Dr Denis Vimboué, a relevé l'ampleur des défis auxquels fait face la région.

« Malgré ces défis, mes collaborateurs et moi-même, ainsi que l'ensemble du personnel, vous réitérons notre engagement à nous battre à vos côtés pour le rayonnement de l'enseignement post-primaire et secondaire dans la région du Kadiogo », a-t-il déclaré. Il a indiqué que le Kadiogo compte 5 964 agents publics, 1 075 établissements et 355 405 élèves, dont 55 % de filles.