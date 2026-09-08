Burkina Faso: Solidarité de la diaspora - Plus de 31 millions FCFA octroyés au FSP et à Faso Mêbo

Les communautés burkinabè vivant en Ethiopie, Guinée et Lybie, ont manifesté leur solidarité en apportant plus de 31 millions francs CFA, au Fonds de soutien patriotique (FSP) et à l'Agence Faso-Mêbo, lundi 7 septembre 2026, à Ouagadougou.

Les Burkinabè de l'extérieur continuent de manifester leur patriotisme et accompagnement aux initiatives nationales de construction de la Patrie. Et ce, à travers des dons au Fonds de soutien patriotique (FSP) et à l'Agence Faso-Mêbo. En effet, les communautés burkinabè établies en Ethiopie, en Guinée et en Lybie, ont fait parler leur coeur en apportant une somme cumulée de plus de 31 millions francs CFA, dont les quittances ont été remises, lundi 7 septembre 2026, à Ouagadougou au ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré.

La délégation de la communauté burkinabè vivant en Ethiopie, représentée par la déléguée du Haut conseil des Burkinabè de l'extérieur (HCBE), Abibata Barry, a remis au gouvernement une quittance de 20 200 470 F CFA. Ce montant a été mobilisé lors d'une collecte initiée par le HCBE. Elle a indiqué qu'il s'agit d'une mobilisation patriotique que la communauté effectue chaque année pour soutenir les caisses de l'Etat burkinabè.

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A sa suite, le délégué du HCBE de la diaspora établie en Guinée, Ahmed Thierry Ouédraogo, a remis une quittance d'une valeur de 6,20 millions F CFA, comme contribution solidaire des Burkinabè vivant dans ce pays. Cette enveloppe est destinée à la fois au Fonds de soutien patriotique et à l'Agence Faso Mêbo. Pour Ahmed Barry, cette contribution est l'expression palpable du patriotisme des Burkinabè de Conakry. Pour cette fois-ci, la diaspora en Lybie a injecté dans les comptes du FSP et de l'Agence Faso Mêbo un montant de 4 947 457 F CFA.

Rester dans la dynamique

La quittance qui témoigne du versement de cette somme a été remise par le représentant de cette communauté, Hamidou Simporé, au premier responsable de la diplomatie burkinabè. Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a réitéré la reconnaissance du gouvernement au regard des efforts consentis.

« Depuis l'appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, nous avons constaté un ballet incessant de donation de la part de la diaspora. Ce qui veut dire que cet appel a été entendu et bien compris dans les quatre coins du monde. Soyez remercié pour votre sens de citoyenneté, de patriotisme et d'engagement pour la Patrie », a-t-il déclaré.

Le patron de la diplomatie burkinabè a également pris à témoin les différentes délégations actuellement en séjour au pays sur le fait que le Burkina Faso va bien, contrairement à ce qu'une certaine opinion des réseaux sociaux pourrait faire croire aux compatriotes vivant au-delà des frontières. Il a demandé à ses hôtes de porter ce message de retour dans leurs localités de résidence. « Dites aux compatriotes que le défi sécuritaire est entrain d'être maitrisé avec plus de 75% du territoire reconquis et un retour massif de populations déplacées interne dans leurs zones de départ.

Aussi au niveau de la sécurité alimentaire, les Initiatives présidentielles ont inversé la tendance et absorbé les menaces de famine. Et au plan énergétique l'espoir est grand, au regard des efforts déployés pour faire fonctionner les unités et usines qui se créent à travers les régions du pays », a martelé le ministre des Affaires étrangères. Il a conclu en encourageant la diaspora à

rester dans la dynamique de participer pleinement à la construction d'un Burkina Faso fort, libre, indépendant et prospère.