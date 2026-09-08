Burkina Faso: Dr Salama Yabré, chirurgien-dentiste - « Il faut éliminer régulièrement la plaque dentaire avant qu'elle ne devienne dangereuse »

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Elle est invisible, indolore au début et pourtant elle s'installe chaque jour, sans relâche, sur nos dents et nos gencives. La plaque dentaire, souvent confondue à tort avec le tartre, est à l'origine de la plupart des maux qui rongent nos sourires. Caries, gingivites, mauvaise haleine et, dans les cas les plus avancés, perte des dents sont autant de conséquences. Comment se forme-t-elle ? Peut-on l'empêcher d'apparaître ? Et surtout, comment s'en débarrasser efficacement au quotidien ? Le lieutenant-colonel Dr Salama Yabré, chirurgien-dentiste, répond à nos questions.

Qu'est-ce que la plaque dentaire ?

La plaque dentaire est un enduit mou collant qui adhère à la surface des dents et des gencives. Elle est surtout composée de bactéries, de salive et de substances provenant de l'alimentation. On parle également de biofilm dentaire, car les bactéries vivent ensemble dans une couche organisée qui adhère aux dents. La plaque peut être difficile à voir.

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Elle est parfois blanchâtre ou jaunâtre et s'installe de préférence dans les zones les plus vulnérables de la bouche, entre les dents, le long du bord des gencives, sur les dents mal alignées, tout autour des bagues orthodontiques, des couronnes, des prothèses et des implants, ainsi que dans tous les recoins que la brosse à dents peine à atteindre. La plaque dentaire ne doit pas être confondue avec le tartre. La plaque est molle et peut être éliminée par une bonne hygiène quotidienne. Le tartre est dur et doit être retiré par un professionnel.

Par quel mécanisme cette plaque se forme-t-elle jour après jour dans notre bouche ?

La plaque commence à se reformer peu de temps après le brossage. Sa formation obéit à un processus d'accrétions successives où certaines espèces bactériennes pionnières colonisent d'abord l'émail avant de faciliter l'adhésion d'autres espèces. Tout commence par une très fine pellicule issue de la salive qui vient recouvrir la surface des dents.

Les premières bactéries buccales s'y fixent ensuite et d'autres les rejoignent progressivement, formant une couche de plus en plus épaisse et résistante. Si cette couche n'est jamais enlevée, elle finit par s'accumuler au point d'irriter les gencives et de favoriser les maladies parodontales. La plaque se reforme donc naturellement chaque jour. Le but n'est pas d'empêcher totalement son apparition, ce qui est impossible, mais de l'enlever régulièrement avant qu'elle ne s'accumule et ne devienne dangereuse.

Quels sont les principaux facteurs qui favorisent son accumulation ?

Plusieurs situations peuvent favoriser l'accumulation de plaque. Du côté de l'hygiène bucco-dentaire, tout défaut se paie cash. Un brossage réalisé moins de deux fois par jour, trop court ou trop rapide, des zones oubliées notamment le bord des gencives et les dents du fond, l'absence de nettoyage entre les dents, ou encore une brosse usée ou mal adaptée, sont autant de portes ouvertes à la plaque.

Certaines configurations rendent aussi le nettoyage plus difficile. Il s'agit des dents serrées, chevauchées ou mal positionnées, le port de bagues orthodontiques, des plombages ou des couronnes mal ajustés, des dents partiellement sorties, ou encore la présence de tartre déjà installé. L'alimentation joue également son rôle. Les boissons sucrées, les confiseries et le grignotage ne créent pas à eux seuls la plaque, mais ils nourrissent certaines bactéries et augmentent surtout le risque de carie. Boire une boisson sucrée par petites gorgées pendant plusieurs heures multiplie les attaques acides.

Une bouche sèche favorise les problèmes liés à la plaque, car la salive protège naturellement les dents. La sécheresse peut être liée à la prise de certains médicaments, à une maladie ou à une hydratation insuffisante.Le diabète mal contrôlé et le tabagisme augmentent le risque de maladie des gencives. Les personnes âgées, dépendantes ou ayant des difficultés à tenir une brosse peuvent également avoir besoin d'un matériel adapté ou de l'aide d'un proche.

Cette plaque dentaire donne-t-elle des signes qui doivent nous alerter ?

Au début, la plaque est souvent sans douleur et peu visible. Une personne peut donc avoir beaucoup de plaques sans ressentir de gêne particulière. Lorsqu'elle s'accumule, plusieurs signaux doivent mettre la puce à l'oreille.

Un dépôt blanchâtre ou jaunâtre visible sur les dents, une sensation de dents devenues moins lisses, une mauvaise haleine qui persiste, un mauvais goût dans la bouche, des gencives rouges, gonflées ou sensibles et enfin un saignement pendant le brossage ou le nettoyage entre les dents.

Si elle n'est pas éliminée, quels risques cette plaque fait-elle courir à notre santé bucco-dentaire ?

Une plaque qui s'accumule peut principalement provoquer ou favoriser plusieurs problèmes, à commencer par la carie dentaire. Les bactéries de la plaque utilisent en effet les sucres alimentaires et produisent des acides qui fragilisent progressivement l'émail jusqu'à la formation d'une carie. Sans traitement, celle-ci peut provoquer une douleur, une infection, un abcès et parfois la perte de la dent. La plaque qui reste au contact de la gencive provoque une inflammation et la gencive devient rouge, gonflée et saigne facilement. A ce stade, l'os qui soutient les dents n'est pas encore détruit, et la gingivite peut généralement guérir si la plaque est correctement éliminée et si les facteurs favorisants sont contrôlés.

Chez certaines personnes, cette inflammation peut malheureusement évoluer vers une parodontite, une maladie qui détruit progressivement les tissus mous et l'os qui maintiennent les dents. Cette évolution est favorisée notamment par le tabagisme, le diabète mal équilibré, certaines prédispositions individuelles et l'absence de soins, au point que les dents peuvent devenir mobiles et finir par être perdues. Les bactéries présentes dans la plaque peuvent d'ailleurs participer à une mauvaise haleine persistante. Autour d'un implant, l'accumulation de plaque peut également provoquer une inflammation de la gencive qui, si elle progresse, peut atteindre l'os qui soutient l'implant et conduire à son rejet.

Beaucoup de patients confondent plaque dentaire et tartre. Quelle est la différence ?

La plaque dentaire et le tartre sont deux choses différentes. Elle est une couche molle et collante composée de bactéries pouvant être retirée par le brossage et le nettoyage inter dentaire. Alors que le tartre est un dépôt dur, rugueux et solidement fixé se formant lorsque la plaque n'est pas correctement éliminée. Le tartre ne peut pas être retiré par un simple brossage.

Le tartre offre une surface rugueuse sur laquelle une nouvelle plaque s'accumule facilement. Il peut donc entretenir l'inflammation des gencives. Une fois le tartre formé, il faut le faire retirer par un chirurgien-dentiste ou un autre professionnel qualifié. Il ne faut pas essayer de le gratter soi-même avec un objet métallique ou pointu, car cela peut blesser la gencive et endommager la dent.

Quelles sont les méthodes les plus efficaces pour l'éliminer ?

L'élimination de la plaque dentaire repose d'abord sur un nettoyage mécanique quotidien. A la maison, quelques gestes simples suffisent : se brosser les dents deux fois par jour pendant environ trois minutes, avec une brosse souple, manuelle ou électrique, nettoyer soigneusement toutes les faces des dents, en particulier le bord des gencives et les dents du fond et compléter chaque jour avec une brossette interdentaire et/ou du fil dentaire. Une brosse électrique peut être utile en cas de difficulté à bien nettoyer les dents.

Le dentifrice fluoré aide surtout à prévenir les caries. Pour la plupart des adolescents et des adultes, un dentifrice contenant de 1 000 à 1 500 ppm de fluor est généralement recommandé. Chez l'enfant, la quantité de dentifrice doit être adaptée à l'âge et aux recommandations locales. Les bains de bouche à la chlorhexidine sont réservés à certaines situations et généralement à une courte durée. Un usage prolongé peut modifier la flore buccale et altérer le goût. Ils doivent être utilisés sur le conseil d'un professionnel.

Quels conseils donneriez-vous à nos lecteurs pour prévenir son apparition au quotidien ?

Il est impossible d'empêcher complètement la plaque de se reformer. On peut cependant éviter son accumulation grâce à quelques habitudes simples. Il faut se brosser les dents chaque matin et chaque soir pendant trois minutes, avec une brosse souple et un dentifrice fluoré. Il faut nettoyer entre les dents une fois par jour avec des brossettes ou du fil dentaire, selon la taille des espaces et brosser avec douceur mais sans négliger aucune zone, sachant qu'un brossage trop énergique ne nettoie pas mieux et peut au contraire blesser les gencives et user les dents.

Il faut aussi limiter le grignotage et les boissons sucrées et éviter de les consommer par petites gorgées tout au long de la journée. Il faut privilégier l'eau et éviter le tabac qui augmente fortement le risque de maladie des gencives. Il est nécessaire de faire surveiller son diabète et signaler toute sécheresse de la bouche à son médecin ou à son chirurgien-dentiste. Enfin, consulter régulièrement un professionnel, à une fréquence qui dépend de l'âge, de l'état des dents et des gencives, des antécédents de maladie, du port d'un appareil ou d'implants et des autres facteurs de risque.