Burkina Faso: Iran - Le renforcement de la coopération au menu d'un échange

Le camarade ministre des Affaires étrangères Karamoko Jean Marie Traoré, a accordé une audience à Mojtaba Faghihi, ambassadeur de la République Islamique d'Iran, le vendredi 4 septembre 2026.

Cette audience s'inscrit dans une dynamique de dialogue régulier autour des axes de coopération entre les deux pays. Elle a aussi permis aux deux hommes d'aborder des sujets d'actualité sur les relations internationales, notamment la situation en République islamique d'Iran marquée par des sanctions américaines visant un isolement économique de ce pays.

Dans une convergence d'appréciations, le diplomate iranien et le ministre des Affaires étrangères ont déploré cette situation qui résulte d'une volonté de certains Etats dits puissants de vouloir imposer leur politique nationale au reste du monde. Le chef de la diplomatie burkinabè a souligné la nécessité,voire l'urgence pour l'Organisation des Nations unies de prendre ses responsabilités, en interpellant certains Etats membres qui oeuvrent comme des acteurs de la guerre et non de la paix.

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Pour le camarade Karamoko Jean Marie Traoré, c'est aussi dans ce contexte que les Etats victimes d'injustice se doivent d'être solidaires pour faire face aux tentatives de domination et affronter les défis communs, à l'image de ce que font les pays de la Confédération AES. Tout en exprimant la compassion du peuple burkinabè à celui de la République islamique d'Iran, le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la disposition du Burkina Faso à aller de l'avant dans la coopération entre Ouagadougou et Téhéran.